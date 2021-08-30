Жестокое убийство в Икшкиле: преступников суд приговорил к 23 и 18 годам заключения

Суд приговорил к 23 и 18 годам заключения двоих мужчин, убивших своего знакомого в отместку за то, что тот сообщил о их преступлениях правоохранительным органам, сообщает Генеральная прокуратура.

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Обвиняемые вступили в сговор с целью отомстить пострадавшему. Они ехали вместе с ним в машине, когда один из обвиняемых начал бить мужчину. Преступники выволокли жертву из машины и заставили лечь. Один из обвиняемых наступил ему на горло и так стоял, пока не наступила смерть пострадавшего. После этого обвиняемые закопали труп.

Прокурор выдвинул обвинение по первому пункту 118 статьи уголовного закона - убийство при особо отягащающих условиях.

Как уже сообщалось, 1 июня 2019 года на территории парка Zilie kalni был убит рижанин Владимир Столбов. Мужчина принимал участие в антикварной ярмарке в Икшкиле, после которой пропал. Обвиняемыми по этому делу проходили Игорь Корнеев и Висвалдис Дункулис. Прокурор счел, что преступление было местью за то, что Столбов передал правоохранительным органам информацию о преступлениях обвиняемых.