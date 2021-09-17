Жестокое убийство в Калнциемсе: жертва сидела на стуле с ножом в спине

В Калнциемсе в своей квартире был убит 57-летний мужчина. Когда его обнаружили, он неподвижно сидел на кухне, наклонив голову, а из его спины торчала рукоятка ножа, сообщает передача Degpunktā.

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Во двор приехала полиция и скорая, вскоре медики подтвердили смерть мужчины. Следователи несколько часов осматривали место преступления, по словам местных жителей, по Калнциемсу весь день колесила полиция. В тот же день удалось задержать подозреваемых, местных жителей. Выяснилось, что 38-летний и 48-летний мужчины в тот день гостили у убитого и все вместе выпивали.

Один их подозреваемых арестован, в отношении второго избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Оба попадают в поле зрения правоохранительных органов не первый раз и ранее уже были судимы.

По факту начат уголовный процесс по статье убийство. Подозреваемым грозит от пяти до 20 лет лишения свободы.