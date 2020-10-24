Жильцы дома в Иманте жалуются на наркоторговлю в подъезде, обыски полиции прошли без результата

Жильцы дома в рижском микрорайоне Иманта на улице Слокас, 201, уже десятый год безуспешно борются с наркоторговлей в своих подъездах. Они рассказали Службе новостей Латвийского радио 4, что в подъездах и во дворе разные люди торгуют каким-то белым порошком в крошечных пакетиках, но полиции поймать торговцев не удается. Жильцы написали письмо министру внутренних дел.

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Звонки в полицию с жалобами на торговлю наркотиками возле дома и прямо из квартир по адресу Слокас 201 в Риге, результатов не дали, рассказывает одна из жильцов Имантской девятиэтажки Мария. Полицейские — и муниципальные, и государственные приезжали с проверками, но поймать никого не удалось, говорят жильцы.

В тех самых квартирах, особенно по ночам, постоянно слышно какое-то движение — люди ходят, смеются, чем-то гремят. Распространяется просто жуткий кислый запах, у жильцов болит голова, люди жалуются на плохое самочувствие, говорит Зоя. Что это за вонь, установить пока не удается. Бойкая торговля зельем продолжается в этом доме с 2008 года, рассказывают другие жильцы, показывая фотографии. В итоге люди отчаялись и подали коллективное заявление министру внутренних дел Сандису Гиргенсу, после чего в дом приехал следователь и возбудил уголовный процесс.

Сам глава МВД письмо от имантских жильцов не помнит, говорит, скорее всего, его советники переслали заявление по назначению — в Курземский участок полиции, о чем уведомили и жильцов, говорит Сандис Гиргенс.

Нынешний начальник Курземского участка криминальной полиции Риги Инга Зонберга заверила Службу новостей, что полиция в рамках возможностей реагирует на все вызовы, в том числе и жильцов 201 дома на Слокас, но поймать торговцев так ни разу и не удалось.

«Мы реагировали на все эти сигналы, возбуждали уголовные дела, проводили обыски, направляли как патруль полиции порядка, так и экипажи полиции самоуправления. Выезжали на вызовы и сотрудники криминальной полиции, в форме и в штатском, проводили обыски во всех указанных в заявлениях квартирах. Но информация, упомянутая в заявлениях, не подтверждалась. Ничего подозрительного ни разу не нашли. Лишь однажды мы задержали людей, находящихся в состоянии наркотического опьянения, но они не были наркоторговцами и не жили в этом доме», - сказала Зонберга.

Жильцы 201 дома продолжают бороться с наркоторговлей своими силами —установили и камеру наблюдения, направленную на подъезд, после чего подозрительные компании сменили дислокацию.