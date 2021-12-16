Житель Латвии призывал к терроризму и собирался устроить массовую стрельбу в синагоге

9 декабря 2021 года прокурор Рижской окружной прокуратуры направил в суд Видземского предместья Риги уголовное дело, в котором жителю Латвии предъявлены обвинения в том, что он получал знания для осуществления терроризма (обучение терроризму), а также в распространении материалов, прославляющих терроризм.

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Согласно обвинительному заключению, мужчина искал в интернете информацию об инструментах и ​​методах террористических атак.

В ходе обысков у обвиняемого нашли и изъяли материалы, восхваляющие террористические акты, призывы к совершению подобных противоправных действий, а также подробные инструкции по совершению террористических актов и подготовке спецсредств.

На изъятых флешках полиция нашла файл, например, сохраненный как: "Господи, Россия снова станет русской, когда прольется нерусская кровь" и т. д.

По мнению прокуратуры, обвиняемый также получал знания об изготовлении и практическом использовании взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, вредных и опасных веществ, а также других опасных предметов и устройств в целях совершения террористических преступлений.

Обвиняемый также снял видео с призывом к терроризму, заявив, что он планировал совершить террористический акт — массовую стрельбу в синагоге, а также призывал других сделать то же самое. Это видео было распространено другим лицам в приложении Telegram.