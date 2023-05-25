Житель Санкт-Петербурга вывез из Латвии и пытался провезти контрабандой через Эстонию 7,5 кг золотых украшений

Кингисеппским городским судом в апреле вынесен приговор петербуржцу, который провез из Эстонии в Россию в скрытой нише автомобиля 2164 шт. золотых ювелирных изделий, общим весом 7430 граммов, со вставками из фианитов, оникса, синтетического малахита, ювелирного стекла, перламутра, гематита, культивированного жемчуга, цаворита, бриллиантов, рубинов, сапфиров, изумрудов, оцененные экспертами на сумму 21 566 620 рублей (251350 евро).

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Украшения были обнаружены сотрудниками российской таможни в технологической полости под передним пассажирским сиденьем автомобиля, сообщила пресс-служба суда. Установлено, что у мужчины были сообщники.

Такие действия в соответствии с Уголовным кодексом РФ квалифицируются как незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров в крупном размере, а также как уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Суду он пояснил, что бывая часто в Латвии, обратил внимание, что имеется возможность приобрести в Латвии ювелирные изделия дешевле, чем в России.

В связи с чем, решил приобрести в Латвии ювелирные изделия для дальнейшей продажи в России и начал искать возможность к этому. Нашел „нужных" людей и приступил к воплощению своего замысла.

Все изъятое золото приговором суда конфисковано и обращено в доход государства.