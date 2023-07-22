Жителей просят помочь в поисках подростка, пропавшего по пути из Цесиса в Ригу

Государственная полиция просит жителей помочь в поисках подростка, пропавшего по дороге из Цесиса в Ригу.

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Эмилс Кристианс Цирулис 2008 года рождения утром в пятницу, 21 июля, выехал из Цесиса, чтобы на поезде отправиться в Ригу, и до сих пор не возвратился. Последний адрес, по которому подростка, возможно, видели — Рига, улица Зиепниеккална 9.

Рост парня — 175 см, нормального телосложения, темные вьющиеся волосы с обесцвеченными прядями, глаза — темно-карие. Был одет в коричневые классические брюки и белую футболку с черной рубашкой поверху.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Цирулиса, сообщить об этом по телефону 110.