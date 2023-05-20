Жители Каплавы "сдали" Погранохране группу нелегальных иммигрантов

Задержана очередная группа беженцев их третьих стран, которая незаконно пересекла границу Латвии со стороны Беларуси. Информацию о ней пограничники получили от фермера из Каплавы — он случайно наткнулся на мигрантов, сообщает Rus.LSM.lv.

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Группу людей, пытающихся нелегально пересечь границу, в пятницу около полудня заметили жители Каплавы, которая находится примерно в пяти километрах от белорусской границы. Из на видео снял местный фермер.

После задержания мигранты заявили, что белорусские пограничники отобрали у них документы, рассказал в эфире Rus.LSM.lv Раймонд Кублинскис, замначальника Даугавпилсского управления Погранохраны. По его словам, в группе были трое мужчин и три женщины. Группа была доставлена к пункту пересечения границы, где их должны передать обратно белорусской стороне.

"Сейчас эти люди будут выдворены, их въезд будет предотвращен, и они вернутся на белорусскую территорию", — поясняет Кублинскис. Если белорусская сторона их принять откажется, латвийская сторона должна будет решить, как действовать дальше.

Пограничная охрана сообщает, что в этом году в общей сложности предотвращено 3028 незаконных попыток пересечь латвийско-белорусскую границу. 178 человек были приняты в Латвию по гуманным соображениям.