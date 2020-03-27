Жители Латвии получили письма от шантажистов, требующих деньги за неразглашение компромата

В пятницу многие жители Латвии получили на электронную почту письма от мошенников, которые шантажируют получателей, утверждая, что располагают о них пикантной информацией. В частности, якобы они знают, что адресат посещал так называемые "сайты для взрослых".

Также в письмах содержаться угрозы на то, что об этом узнают друзья, семья и коллеги получателя. CERT.LV предупреждает, что никакого компромата у мошенников нет и они лишь пытаются запугать получателей, чтобы выманить у них деньги.

Получив такое письмо, отметьте его как SPAM, чтобы служба технической поддержки как можно скорей получила бы эту информацию и не допустила бы ее дальнейшего распространения. Эксперты предупреждают: ни в коем случае не платите мошенникам и не вступайте с ними в переписку.