Жители Латвии все чаще получают травмы при заготовке дров
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Число пострадавших от механического повреждения конечностей в Латвии растет, и это тревожит хирургов Рижской Восточной больницы. В июле много тяжелых травм рук было получено жителями Латвии при заготовке дров на зиму, сообщает Rus.LSM со ссылкой на LTV.

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Значительная доля пациентов, поступивших в приемный покой с отрезанными пальцами или раздробленными кистями, пытались самостоятельно запасти дрова, рассказали врачи. Ранее население обычно заказывало готовое топливо у поставщиков, но этим летом многие взялись пилить доставленные им бревна и колоть чурки самостоятельно.

Выяснилось, что навык обращения с топором у некоторых подзабылся. Или же кто-то купил новенькую пилу либо приспособление для колки — но упустил из виду, что то и другое требует столь же аккуратного обращения, как огнестрельное оружие. Потому что если они используются без соблюдения техники безопасности, последствия могут быть тяжелыми.

"В основном это люди, которые работали дома домашними инструментами. Издержки (на дрова) выросли, и появилось желание сделать самостоятельно то, за что раньше не брались, и использовать орудия, с которыми не умеют обращаться", — пояснил заведующий Центром микрохирургии Калвис Пастарс.

Ранения различными механическими устройствами и рабочими инструментами — чрезвычайно увечащие. После тяжелой операции следует долгий восстановительный процесс, и очень часто последствия у пациента остаются на всю жизнь.

"Помогал другу колоть дрова, и попал мимо. Перерубил сухожилие большого пальца, попал в артерию", — описывает свою (увы, почти типичную для этого лета!) травму пациент Центра микрохирургии Янис Петерсонс.

"Все проблемы начинаются, если не соблюдают технику безопасности труда. А также, если человек устал — бросаем работу, потому что от усталости человек чаще делает ошибки по невнимательности", — призывает хирург Калвис Пастарс.

Врачи также подчеркивают, что взрослые обязаны позаботиться о безопасности детей — и поручая им какие-то вспомогательные работы, и посылая к бабушке с дедушкой в деревню на лето.

"Есть дети, участвующие в работах по хозяйству, и это отлично, но следует подумать, по силам ли им это. В этом месяце мы выполнили реконструкцию кисти четырехлетней девочке, один пальчик смогли пришить, а другой нет", — рассказал врач.

Медики напоминают, что при получении тяжелой травмы следует как можно быстрее вызвать "скорую" и отыскать также утраченную часть тела. Ее нельзя дезинфицировать или замораживать.

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