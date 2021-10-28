Жители стали соблюдать комендантский час: число нарушений продолжает снижаться
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

В минувшую ночь во время комендантского часа в Латвии было возбуждено 158 административных дел о несоблюдении ковидных ограничений, что на 26 дел меньше, чем днем ранее, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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Всего было проверено 3986 лиц, из них у 3672 были оформлены письменные подтверждения.

Начато 158 административных процессов за несоблюдение установленных ограничений, проведено 208 превентивных бесед. В 19 случаях будет решаться вопрос о начале административного процесса.

Как сообщалось ранее, комендантский час действует с 20.00 до 05.00. За нарушение правил на время действия чрезвычайной ситуации для физических лиц предусмотрен штраф в размере до 2000 евро, для юридических — до 5000 евро.

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