Жители Вецаки встревожены участившимися попытками краж из особняков

В Вецаки участились попытки проникновения в частные дома, сотрудники охранных фирм выезжают в поселок в разы чаще, чем прежде, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Службу новостей Латвйиского радио 4.

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Введение ограничений, связанных с пандемией, и сопутствующая этому безработица в декабре, по наблюдениям жителей Вецаки, обернулись заметным учащением попыток проникновения в частные дома с целью ограбления или краж. Общественная организация "Вецаки" готовит письменное обращение в полицию об ухудшении криминогенной ситуации в регионе, местные жители даже готовы патрулировать дворы.

Воры взламывают замки и влезают в частные дворы, даже не стесняясь присутствия хозяев, проникают в дома через окна, снимают детали с автомашин. В полиции Вецаки и Зиемельского предместья пока не заметили волны краж из домов в праздничные выходные — судя по всему, в основном хлопот пока прибавилось охранным фирмам.

Руководитель охранной фирмы Screen Groupe Сергей Данилов признает — вызовов стало в разы больше.

"У тех домов, где находится не просто охранная сигнализация, а периметральная, часто появляются те, кто ищет, что плохо лежит, чтобы украсть и продать. Пытаются залезть, но благодаря тому, что срабатывает сигнализация, убегают — понимают, что сейчас приедет машина охраны, находящаяся неподалеку. Поэтому в данном регионе мы были вынуждены принять дополнительные меры — например, чтобы машина по ночам проезжала по району. Чтобы видели, что мы там не просто стоим, базируемся, но и осуществляем патрулирование".

По словам Данилова, если раньше сигнализация срабатывала примерно раз в неделю, то теперь такое бывает и дважды за ночь. Да и днем случается. Поймать воров на месте преступления пока не удавалось: понимая, что охрана прибудет быстро, они стремятся поскорее скрыться.