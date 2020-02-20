Жительница Екабпилса грозилась публичным самосожжением из-за спора об имуществе

В начале недели жительница Екабпилса публично грозилась поджечь себя из-за споров об имуществе, сообщает Латвийское телевидение. Оперативным службам удалось предотвратить попытку самоубийства.

О своих планах 57-летняя женщина заранее объявила местным СМИ и спасателям. Полиция её задержала, когда женщина успела облиться бензином. Рядом лежала зажигалка. Женщину доставили в Даугавпилсскую психоневрологическую больницу.

В полиции Латвийскому телевидению сообщили, что её угрозы были связаны со спором из-за собственности. Телеканалу удалось выяснить, что у женщины был конфликт с владельцем местного ломбарда - именно около него она пыталась поджечь себя. Им обоим частично принадлежит недвижимость в Екабпилсе и они не могут договориться насчет управления домом и отопления. Дело дошло до суда, но конфликт пока не разрешен.

Сама женщина телеканалу сказала, что владелец ломбарда пытается отнять у неё собственность. Она утверждает, что регулярно получает от него угрозы, но полиция отказывается возбудить уголовное дело. Сейчас она планирует продолжить защищать свои права через суд.