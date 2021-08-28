Живете на Маскачке, в Пурвциемсе, Межциемсе или Чиекуркалнсе? Тут криминальная история вашего района

Нераскрытые громкие убийства, похищения, захваты заложников, многомиллионные банковские аферы и серии загадочных взрывов. Жестокие серийные убийцы, свои "Джеки-потрошители" и "короли рэкета". Все эти истории происходили в Риге в недавнем прошлом. А что сейчас? Где спокойно? Где небезопасно? Журналисты Delfi провели несколько месяцев в архивах, поговорили с десятками бывших и действующих сотрудников полиции, чтобы составить настоящий криминальный путеводитель по столице Латвии. Перед вами еще четыре части проекта (а тут начало).

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Foto: kriminala riga

Пурвциемс — самый населенный район Риги — в последние годы стал спокойнее, хотя там по-прежнему много квартирных краж и угонов машин. Здесь есть и "нехорошие дома", и проблемные ночные клубы, и систематические кражи из магазинов. Именно здесь весной 2021 года произошло одно из последних громких и пока не раскрытых преступлений — убийство футбольного агента Романа Беззубова. В 2004 году бывший полицейский ради выкупа похитил в Пурвциемсе, а позже убил школьника. В 2005 году на ул. Дзелзавас средь бела дня во время нападения застрелили двух инкассаторов. А в недалеком прошлом этого района можно обнаружить и совсем мрачные страницы.

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Foto: DELFI

Бывшая рабочая окраина Риги, Чиекуркалнс долгие годы оставался нелюбимой падчерицей городских властей. Здесь не чинили дороги, а в домах с сухим туалетом жили завсегдатаи пивных, маргиналы и тунеядцы. Большинство преступлений совершалось "под градусом". Отдельной славой пользовался рынок "Чиекурильник" — рай фарцовщиков, спекулянтов и мошенников. Сейчас в Чиекуркалнс перебралось большинство правоохранительных ведомств.

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Foto: DELFI



Межциемс всегда считался довольно спокойным районом, тишину которого нарушал разве что шум, доносившийся с Бикерниекской трассы. Однако были в истории этой зеленой городской окраины и свои мрачные страницы: в начале 90-х в лесу с особой жесткостью убили подростка, в 1997 году здесь взорвали бизнесмена Александра Байкова, а совсем недавно тут пытались заживо сжечь бездомного. В Дрейлини все наоборот: в последние десятилетия район бурно развивается — и вместе с ростом населения у полиции тоже прибавилось работы. Delfi рассказывает о том, как выглядело криминальное прошлое Межциемса и Дрейлини, и что там происходит сейчас.

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Foto: DELFI



Самый опасный район в Риге — "Маскачка", он же Московский форштадт. Это мнение разделяет большая часть рижан: по крайней мере, именно так выглядят результаты опросов, проведенного компанией SKDS в 2002 и 2015 годах. Здесь всегда было много уличных грабежей, нападений, краж и наркопреступлений. Может ли эта ситуация измениться?

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