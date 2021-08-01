Живете в Плявниеки, Дарзциемсе, Центре, на Брасе или Саркандаугаве? Тут криминальная история вашего района

Нераскрытые громкие убийства, похищения, захваты заложников, многомиллионные банковские аферы и серии загадочных взрывов. Жестокие серийные убийцы, свои "Джеки-потрошители" и "короли рэкета". Все эти истории происходили в Риге в недавнем прошлом. А что сейчас? Где спокойно? Где небезопасно? Журналисты Delfi провели несколько месяцев в архивах, поговорили с десятками бывших и действующих сотрудников полиции, чтобы составить настоящий криминальный путеводитель по столице Латвии. Первые четыре главы — ниже. Впереди еще десять.

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Расхитители могил и философия алкоточек. Криминальная история Саркандаугавы

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Саркандаугава всегда была зеленым, но в отличие от Межапарка далеко не элитным районом Риги. Это рабочее предместье, где было много алкогольных "точек" и, следовательно, краж и бытовых преступлений. С началом девяностых огромные Рижские кладбища превратились в довольно мрачные и опасными места. Delfi вспоминает криминальную историю Саркандаугавы и рассказывает о том, насколько безопасно там сейчас.

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Тихий омут с громким прошлым: проститутки, гопники и карманники. Криминальная история Центра Риги

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Центр Риги — это "хижины и дворцы", причем часто — совсем рядом, буквально по соседству. Это и суета никогда не спящей улицы Меркеля, и мрачные подворотни Брасы, и очарование Верманского сада. В центре Риги происходили громкие убийства и взрывы, здесь же в кафе и ресторанах собирались на "сходки" бандиты, а в отелях развлекались иностранцы с местными "жрицами любви". Какой была криминальная история Центра Риги, и что там происходит сейчас?

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"Героиновый рай" и супермаркет для автоугонщиков. Криминальная история Плявниеки и Дарзциемса

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Плявиниеки, рижский "город в городе", никогда не был спокойным районом. Десятки тысяч молодых и активных жителей на сравнительно небольшой территории в условиях 1990-х — это гарантия проблем для полиции. Прилегающий к Плявниекам Дарзциемс — полная противоположность. Какой была криминальная история Плявниеков и Дарзциемса, и что там происходит сейчас?

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От рижского Бронкса до Ист-Сайда. Криминальная история Брасы, Андрейсалы и Петерсалы

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