Живодер, изувечивший старую собаку, получил реальный срок

В суде Рижского района (в Юрмале) вынесен приговор Дайнису Тропиньшу, который признан виновным в том, что по заказу хозяйки должен был убить старого пса Ричи. За то, что живодер изувечил собаку, ему предстоит отбывать в заключении 8 месяцев.

Эта история произошла в апреле прошлого года. Когда старая собака стала не нужна женщине, она попросила знакомого избавиться от животного. Тропиньш, находясь в состоянии алкогольного опьянения, душил и нещадно бил Ричи по голове. Собака получила тяжелейшие травмы, ей выбили глаз, который удалось спасти. Вой несчастного животного услышали соседи, которые и сообщили о происшествии в полицию.

Известно, что Тропиньш ранее уже приговаривался к принудительным работам за схожее преступление. Свою вину в содеянном он признал.Помимо 8 месяцев заключения суд также назначил ему пробационный надзор на два года.

Сейчас Ричи живет в новом доме, все заботы о его здоровье взяла на себя Виолетта Силинь.