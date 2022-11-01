Живодеров приговорили к общественным работам и реальному тюремному сроку за убийство собак

Недавно суд вынес наказание двум жителям — один из них застрелил собаку, а второй — зарезал. В первом случае живодер был приговорен к общественным работам, а во втором — к кратковременному лишению свободы. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на общедоступные решения судов.

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Видземский районный суд приговорил жителя к 200 часам общественных работ за то, что тот застрелил собаку соседа.

14 ноября 2021 года мужчина увидел во дворе соседского дома в Дзербенской волости беспородную собаку и, будучи разозленным, одним выстрелом из карабина застрелил животное.

Также суд постановил взыскать с обвиняемого компенсацию морального ущерба в пользу владельца убитой собаки в размере 500 евро.

В свою очередь, Земгальский районный суд приговорил ранее судимого мужчину к лишению свободы на девять месяцев за убийство собаки.

Прошлым летом обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в злости от того, что его собака сгрызла обувь нанес не менее пяти ударов похожим на нож предметом в холку животного. Мужчина не менее шести раз полоснул собаку по шее похожим на нож предметом. Также он несколько раз ударил животное металлическим прутом.