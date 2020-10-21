Зиепниеккалнс: благодаря соседям полиция нашла тайник с 4 кг таблеток экстази

В одной из квартир в микрорайоне Зиепниеккалнс полиция случайно нашла тайник, в котором банда наркоторговцев хранила таблетки MDMA. Драгдилеров сгубила их собственная страсть к наркотикам.

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Как отмечает Degpunktā, в конце сентября сотрудники полиции получили вызов в Зиепниеккалнс: жители сообщили, что в соседней квартире могло произойти что-то неладное, поскольку в замке второй день торчат ключи.

Полицейские пригласили свидетелей из числа соседей и зашли в квартиру. В доме никого не оказалось. И когда инспекторы собирались уходить, один из них заглянул в шкафчик на кухне, где и заметил подозрительные пакеты.

На место ЧП были вызваны эксперты и следователи. В ходе обыска в квартире нашли 4 кг таблеток. В скором времени полиция пришла к заключению, что, скорей всего, это дело может быть связано с организованной группировкой, в отношении которой уже начаты несколько уголовных процессов.

Уже на следующий день в этой квартире задержали троих мужчин в возрасте 22 и 23 лет, занимавшихся наркоторговлей. Продолжая расследование, полиция провела еще несколько обысков и нашла второй тайник.

На "черном рынке" стоимость изъятых полицией наркотиков колеблется в пределах 80 000 евро. По предположению следствия, в течение месяца оборот криминального трио мог составлять до 100 000 евро.

Что же касается незакрытой двери, выяснилось, что один из членов группы, находясь в состоянии наркотического опьянения, уходя из квартиры, где хранились таблетки, не смог сконцентрироваться и забыл ключи в замке.