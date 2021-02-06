Зиепниеккалнс: в бочке найдено тело замерзшей женщины

Утром 5 февраля в районе огородов, расположенных в микрорайоне Зиепниеккалнс, интенсивно работали следователи Госполиции: во дворе одного из садовых домиков в закопанной бочке нашли тело женщины.

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Как отмечает Degpunktā, о страшной находке органам правопорядка сообщил местный житель, заметивший торчащие из закопанной бочки человеческие ноги.

В зимнее время в садовых домиках обычно проживают бродяги. Один из местных обитателей предположил, что женщина накануне распивала алкоголь с их соседом Александром, затем в темноте не заметила препятствие, потеряла равновесие и упала в бочку.

По данному делу начат уголовный процесс. Полиция отрабатывает несколько версий и опрашивает свидетелей. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не обнаружено.