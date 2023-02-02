Злоумышленники подожгли дверь культурного центра: дело передано в прокуратуру

Госполиция передала прокуратуре Пардаугавы для начала уголовного преследования дело двух мужчин, которые подожгли входную дверь центра культуры и отдыха.

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24 марта пожарные получили вызов на пожар в Пардаугаве. В культурном центре горела входная дверь и находящиеся за ней два маленьких помещения.

Выяснилось, что двое мужчин подошли к двери, облили бензином, подожгли и убежали. В здании находилось несколько человек — и персонал, и маленькие дети. После того, как сработала пожарная сигнализация, все благополучно эвакуировались и никто не пострадал.

Был начат уголовный процесс по части второй статьи 185 Уголовного закона: умышленное уничтожение или порча чужого имущества путем поджога.

Полиция выяснила личности поджигателей и объявила их в розыск. Вскоре удалось задержать сначала одного, а потом и второго. Оба родились в 1986 году, один уже попадал в поле зрения полиции. Им грозит до десяти лет лишения свободы.