Знакомства в интернете: две женщины ограблены, третья — ограблена и убита

На этой неделе в суде Видземского предместья начнется процесс над 35-летним Марисом Звиргздиньшем (на фото), который обвиняется в убийстве, нанесении телесных повреждений и ограблениях. Все его жертвы познакомились с ним по интернету, однако романтические отношения всегда заканчивались насилием.

Согласно обвинительному заключению, Звиргздиньш находил своих жертв по объявлениям в интернете. 28 февраля 2019 года он несколько раз ударил по лицу Даце, а затем отобрал у нее два мобильных телефона и 154 евро. Как следует из материалов дела, затем та же участь настигла Сабину, у которой обвиняемый также отобрал два мобильника, компьютер и деньги. По данным Latvijas Avīze, обе женщины получили незначительные телесные повреждения.

14 марта мужчина гостил у Руты и находился под воздействием психотропных веществ. Он нанес своей жертве несколько ударов по голове, а затем бросил в бассейн, где женщина утонула. Уходя, Марис забрал мобильный телефон, два компьютера, а также карточку убитой, с которой снял 630 евро. Кроме того, он успел оформить на имя Руты быстрый кредит.

После этого Звигздиньш отправился к родственникам в Блиденскую волость. Там он выбил стекло в доме знакомого пенсионера Федора, где украл ружье с оптическим прицелом, патроны, бинокль, старые фотоаппараты, затем сел в машину и направился в сторону Литвы. На поиски подозреваемого были брошены силы полиции, включая полицейский спецназ и вертолет Государственной пограничной службы. В ночь с 27 на 28 марта мужчину задержали в волости Кубулу (край Балву).

Свою вину в содеянном Марис Звиргздиньш признал, а также согласился возместить потерпевшим материальный ущерб.