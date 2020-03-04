Знакомство по объявлению закончилось крупной кражей: аферистку задержали в автобусе

Полиция задержала воровку на доверии, которая прожила у мужчины несколько дней, а затем скрылась, прихватив с собой крупную сумму и драгоценности. Об этом сообщает пресс-центр Видземского регионального управления полиции (ВРУП).

Как отмечают в ВРУП, в минувшую пятницу была получена информация о том, что в Коценском крае из частного дома исчезли вещи и деньги. Прибыв по указанному адресу, полицейские установили, что жертвой стал местный житель Андрис, который откликнулся на объявление о знакомстве. Женщина по имени Эвита приехала вместе с маленьким ребенком, погостила несколько дней у нового знакомого, а затем скрылась, прихватив чужое имущество.

Полиция начала уголовный процесс, и в тот же день, благодаря бдительной сотруднице Валмиерского автовокзала, аферистку удалось задержать. Часть похищенных вещей вернули законному владельцу. Как отмечает Degpunktā, в отношении Эвиты ранее уже были начаты несколько аналогичных уголовных процессов в Латгалии.