Зрителя не пустили без сертификата Covid-19 на концерт: он "заминировал" дом культуры
Foto: LETA

В минувшую субботу организаторам пришлось прервать концерт Иво Фоминса, который проходил в Тукумском доме культуры, поскольку было получено сообщение о том, что здание заминировано.

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Госполиция получила сообщение незадолго до финальной песни. Концерт пришлось срочно прервать, а зрителям и исполнителям нужно было незамедлительно покинуть помещения.

После эвакуации полиция с кинологами проверила Тукумской дом культуры, однако взрывчатку в нем не обнаружили. В рамках начатого уголовного процесса полиции уже удалось установить подозреваемого. Возможно, он сообщил о взрывчатке в отместку за то, что его не пропустили на концерт Иво Фоминса без сертификата Covid-19.

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LETA

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LETA
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