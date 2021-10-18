Зрителя не пустили без сертификата Covid-19 на концерт: он "заминировал" дом культуры

В минувшую субботу организаторам пришлось прервать концерт Иво Фоминса, который проходил в Тукумском доме культуры, поскольку было получено сообщение о том, что здание заминировано.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Госполиция получила сообщение незадолго до финальной песни. Концерт пришлось срочно прервать, а зрителям и исполнителям нужно было незамедлительно покинуть помещения.

После эвакуации полиция с кинологами проверила Тукумской дом культуры, однако взрывчатку в нем не обнаружили. В рамках начатого уголовного процесса полиции уже удалось установить подозреваемого. Возможно, он сообщил о взрывчатке в отместку за то, что его не пропустили на концерт Иво Фоминса без сертификата Covid-19.