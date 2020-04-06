10 важных вещей, с помощью которых ЕС борется с кризисом из-за Covid-19

Для Европейского ссоюза и входящих в него стран эпидемия Covid-19 стала настоящим вызовом. Что делают институции ЕС для того, чтобы предотвратить вспышку нового коронавируса и ограничить его влияние? Европейский Союз работает над тем, чтобы снизить социальные и экономические последствия от пандемии Covid-19 с помощью этих 10 самых важных мероприятий.

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1. Замедление распространения вируса

Для ограничения распространение вируса в Европе и за ее пределами ЕС закрыл свои внешние границы для поездок, которые считаются неважными. Но при этом по-прежнему обеспечивается оборот необходимых товаров и непрерывная поставка медицинских и защитных средств на рынок ЕС путем создания так называемых зеленых коридоров. Дополнительные ресурсы предусмотрены для Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, который подготавливает быстрые оценки риска и предоставляет актуальную информацию об исследованиях эпидемиологических вспышек.

2. Обеспечение медицинского оборудования

В рамках Механизма гражданской защиты ЕС у государств-членов ЕС есть быстрый доступ к запасам медицинского оборудования RescEU. Это первый общеевропейский резерв медицинского оборудования и средств защиты, таких как аппараты вентиляции легких и защитные маски. В соответствии с провозглашенным ЕС соглашением о совместных закупках, государства-члены могут совместно приобретать необходимое медицинское оборудование и лекарства.

3. Способствует исследованиям

Из программы ЕС по научным исследованиям и инновациям Horizon 2020 финансируются 18 исследовательских проектов и 140 исследовательских групп по всей Европе, для того, чтобы ускорить получение вакцины. Цель программы - поддержать работу по разработке вакцины, обеспечить более точные методы диагностики и лечения, а также укрепить сферу подготовки и клинического управления.

4. Обеспечить план оздоровления ЕС

Чтобы помочь ЕС преодолеть экономические и социальные последствия пандемии, Европейская комиссия выступит с новым предложением к бюджету на 2021-2027 годы, которое включает в себя совокупность стимулирующих мероприятий. Предложение должно быть утверждено в Европейском Парламенте.

5. Репатриация граждан ЕС

Благодаря механизму гражданской защиты ЕС, домой вернулись более 10 000 европейцев, которые из-за вспышки Covid-19 "застряли" в многих странах мира.

6. Солидарность Европы

Европейский Парламент поддержал новые правила, позволяющие государствам-участникам подать заявку на финансовую помощь от Фонда солидарности ЕС по преодолению кризиса, вызванного Covid-19. Принимая во внимание недавно принятое решение о расширении сферы деятельности фонда путем включения в него чрезвычайной ситуации в сфере здоровья общества, в 2020 году для стран-участниц ЕС будут доступны финансовые средства вплоть до 800 млн евро. Цель - предотвратить вызванные пандемией последствия.

7. Поддержка экономики

Европейский центральный банк выделяет 750 миллиардов евро для выплаты государственного долга во время кризиса, а также 120 миллиардов евро на мероприятия по количественному смягчению и еще 20 миллиардов евро на закупку долговых обязательств. Кроме того, депутаты Европарламента проголосовали за выделение 37 млрд евро странам ЕС из доступных структурных фондов ЕС, чтобы преодолеть кризис, вызванный коронавирусом, и оказать поддержку сфере здравоохранения, предприятиям и работникам.

8. Мероприятия по сохранению рабочих мест

Для того, чтобы работники могли сохранить свои рабочие места в тот период, пока предприятия снижают свою экономическую активность или вовсе прекращают деятельность из-за кризиса, вызванного Covid-19, Европейская комиссия предложила государственную схему поддержки занятости. Согласно это схеме, у работников будет возможность работать сокращенное рабочее время (программа SURE по краткосрочным мероприятиям занятости).

9. Защита интернета

Поскольку миллионы людей вынуждены оставаться дома, ЕС обратился к крупнейшим интернет-платформам, такими как Netflix, Facebook и YouTube, с призывом снизить качество потоковой передачи, чтобы избежать перегрузки интернета. Это позволяет каждому пользоваться интернетом как для работы, так и для отдыха.

10. Защита окружающей среды и авиакомпаний

Европейский парламент поддержал предложение Комиссии на время приостановить пустые «призрачные полеты». Это позволяет авиакомпаниям не совершать полетов с пустыми самолетами. Приостановив существующие требования аэропортов, которые накладывают на авиакомпании обязательства использовать большую часть выделенных им ниш взлета и посадки в текущем периоде планирования, ЕС помог авиакомпаниям приспособиться к падению спроса, вызванного вспышкой Covid-19.