15 стран ЕС призывают выделять больше ресурсов на охрану границ

В пятницу в Афинах министры 15 стран Европейского союза подписала декларацию, призывающую к укреплению инфраструктуры охраны границ Сообщества и внесению изменений в законодательство ЕС в связи с наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси.

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"15 стран ЕС подписали декларацию, в которой ясно сказано, что должны быть выделены все необходимые ресурсы, чтобы мы могли защитить наши границы с помощью эффективной, хорошей пограничной инфраструктуры", — сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте по телефону из греческой столицы, где проходит "Конференция по управлению границами".

Декларация подписана представителями Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Греции, Кипра, Венгрии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Румынии и Словакии.

"Более эффективный пограничный контроль означает укрепление оперативного потенциала, по возможности совместно с соседними странами, а также инфраструктуры, средств наблюдения и оборудования. Защита внешних границ ЕС может быть еще более усилена путем установления общих минимальных стандартов для мониторинга внешних границ. Как общая ответственность, это требует значительного финансирования со стороны ЕС и полного использования потенциала соответствующих агентств ЕС", — говорится в декларации.

В декларации отмечается, что "существующие пробелы в правовой базе ЕС необходимо устранить", что также поможет решить проблемы, вызванные наплывом мигрантов, инициированным минским режимом, от которого пострадали Литва, Латвия и Польша. Для решения этой проблемы Литва с 2021 года осуществляет режим выдворения мигрантов, однако он подвергается критике со стороны неправительственных организаций как противоречащий праву ЕС.

"Мы призываем к скорейшему принятию поправок к Шенгенскому кодексу о границах и завершению разработки соответствующих законодательных предложений для быстрого обеспечения нормального функционирования Шенгенского пространства, а также прогресса, в частности, в борьбе с использованием мигрантов в политических целях и в применении мер против перевозчиков, занимающихся или способствующих незаконному ввозу мигрантов и торговле людьми", — говорится в документе.

Декларация также призывает Европейскую комиссию оказать финансовую помощь приграничным государствам и поддержать государства-члены, которые на двусторонней основе оказывают помощь другим странам в управлении границами или мероприятиях по возвращению мигрантов.

"Между тем, у нас есть обязательства по обеспечению защиты тех, кто в ней нуждается, и в этой связи мы будем продолжать поддерживать жителей Украины, бегущих от жестокой агрессивной войны Российской Федерации против Украины", — говорится в документе.