540 млрд за ночь. Валдис Домбровскис: кому поможет ЕС, допечатают ли евро, простят ли долги?

Не запоздала ли реакция и помощь Евросоюза на ситуацию с коронавирусом? Не приведет ли изоляция стран к развалу или переформатированию Евросоюза? Будут ли допечатывать евро и не последует ли за этим инфляция? Надо ли будет отдавать набранные сейчас долги или их "простят"? Вице-председатель еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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Первые месяцы пандемии руководство Евросоюза не раз упрекали в медлительности или даже отсутствии должной реакции на стремительное развитие событий. Многие в это время задавались вопросом: Евросоюз — это все же братские страны или каждый сам за себя? И сохранится ли единое пространство в прежнем формате, когда страны-участницы начнут открывать границы.

На счету экс-премьера Латвии Валдиса Домбровскиса уже была одна работа по преодолению кризиса — экономического, в котором Латвия пострадала больше всех в Евросоюзе. Тогда в качестве стратегии успеха он выбрал рекомендацию по затягиванию поясов. В итоге Латвию покинуло огромное число жителей. Сейчас некоторые из них вернулись на родину, чтобы пережить кризис в окружении родных и близких, некоторые сделали ставки на страны, где нашли работу и благополучие.

Теперь Домбровскис рулит на самом высоком уровне. В условиях, приближенных к боевым — смертность в Бельгии на миллион жителей уже перемахнула итальянскую. По словам еврокомиссара, специального тестирования на Covid-19 для работников ЕК не предусмотрено, но если есть подозрения, анализы проводятся в общем порядке. Три дня назад один из сотрудников ЕК, отвечающий за стимуляцию научно-исследовательской деятельности, скончался от коронавируса — это был первый случай в рядах руководства ЕС.

Сам Домбровскис, как он рассказал, на работу в Еврокомиссию ходит, но физических заседаний не проводит — все совещания идут в режиме онлайн. Иногда — круглосуточно. Так, еврогруппа по выработке новой политики поддержки экономики проходила 16 часов подряд — до 8 утра. За это время приняли решений на общую сумму 540 млрд евро. "Такие суммы требует больших дискуссий по распределению — все должны согласиться. Важно, что ЕС придерживается духа солидарности", говорит Домбровскис.

Не запоздала ли реакция ЕС?

По мнению Валдиса Домбровскиса, "реакция была сразу по нескольким направлениям".

В области здравоохранения Евросоюз начал координацию закупки и поставок жизненно необходимого медицинского оборудования — вместе это можно сделать выгоднее и надежнее.

Также Евросоюз принял участие в разруливании ограничений по пересечению границ внешних и внутренних, на которых в первые недели, пока каждая страна принимала решение сама по себе, возникло много проблем. "Мы добивались того, чтобы обеспечить нормальное функционирование внутреннего рынка ЕС и поставки необходимых товаров — медицинских, продовольствия и первой необходимости". По мнению Домбровскиса, тут одним из главных "плохишей" была Польша, которая принимала решения по границам без согласования с соседними странами и институтами ЕС. "ЕС вмешался — удалось все урегулировать буквально в течение нескольких дней".

Самый важный вопрос с участием ЕС — регуляция экономики. Руководство ЕС сняло ограничения с дефицита бюджета стран-участниц (раньше он не должен был превышать 3%, что и в обычное время выполняли не все страны, прим. Ред.) и возможностей давать государственную поддержку частным предприятиям стран (раньше это не приветствовалось, потому что снижало честность конкуренции, прим. Ред.).

"Наша главная идея — по возможности удержать уровень экономического потенциала ЕС: поддерживать компании, чтобы они не выходили из бизнеса, поддерживать работников этих компаний, — говорит Домбровскис. — В Латвии это пособия по простою".

Кому, сколько и на что дадут денег?

Механизмов поддержки от ЕС на время кризиса и дальнейшей стимуляции экономик — много. Они смогут использовать гранты еврофондов для поддержки здравоохранения и экономики, которые покрывают 100% трат и не требуют национального софинансирования. Доступность кредитов из Европейского фонда стабильности — 240 млрд евро.

Программы Европейского инвестиционного банка и Европейского инвестиционного фонда по поддержке предпринимателей предлагают льготные кредиты для предприятий напрямую или через госбанки — в Латвии они проводятся через агентство Altum. Также Европейский центральный банк дает возможность банкам еврозоны получить деньги для кредитования бизнеса на на приемлемых условиях. Для этого ЕЦБ проводит скупку ценных бумаг.

Обещают доступность денег для поддержки работников наподобие латвийского пособия по простою — общая сумма 100 млрд евро. По программе стабильности можно привлечь до 2% в год к ВВП страны. Схема пособий простоя — не кредитная, а прямое финансирование для работников предприятий на время простоя. Европейские инвестиционные структуры запускают большую программу по кредитованию предприятий — малых и средних — на сумму 200 млрд евро.

Для восстановления экономики после кризиса будет перекроен многолетний бюджет ЕС 2021-2027 годов.

Зачем кредиты, если экономика стоит?

"Именно потому они и нужны, — утверждает Домбровскис. — Мы видим, что во всех странах вырос дефицит бюджета — это будет покрываться кредитами. Важно, чтобы кредиты были на хороших условиях — не слишком дорогие. Меры поддержки ЕС это обеспечивают".

Есть планы по открытию границ ЕС?

По словам Домбровскиса, для функционирования внутреннего рынка ЕС — поставок товаров первой необходимости и медицинских — границы уже достаточно открыты. Постепенно круг поставок расширяется. По перемещению физических лиц есть ограничения не только по ЕС, но и внутри самих стран. Смягчение правил зависит от того, когда ситуация пандемии будет взята под контроль.

"Конечно, внутренние границы ЕС будут открываться раньше, чем внешние, — считает Домбровскис. — Со стороны Еврокомиссии мы готовим рекомендации странам-участницам ЕС, как проводить открытие границ и другие варианты смягчения изоляции. Это будет и по медицине, и по экономике, и по транспорту. Будем их уточнять по мере развития ситуации".

Будут ли допечатывать евро?

"Эмиссией евро занимается ЕЦБ — это независимая институция, — говорит Домбровскис. — ЕЦБ принял ряд важных решений по предоставлению ликвидности — финансированию коммерческих банков еврозоны, чтобы они могли кредитовать экономику. Программа на 750 млрд евро по скупке ценных бумаг позволит странам-участницам еврозоны эмитировать свои облигации на рынке с выгодными условиями".

По его утверждению, главный месседж ЕЦБ — стабильность цен. То есть инфляция не может быть выше 2%. В рамках этой цифры и осуществляется монетарная политика ЕЦБ. "Сейчас инфляция еврозоны ниже этой цели", — сообщает Домбровскис.

Кредиты надо будет отдавать или простят?

По словам еврокомиссара, возможностей получить деньги сейчас хватает, но страны должны учитывать свою финансовую стабильность в перспективе и не влезать в непомерный долг. Да, после кризиса дефицит бюджета у всех будет куда выше стартового, но потом придется по долгам платить — за счет роста экономики и налоговой политики. "Мы готовим и программы поддержки всех стран-участниц. Речь не идет о прощении госдолга — его надо вернуть, но в новом долгосрочном бюджете ЕС будет возможность для поддержки. Уже к концу месяца ЕК даст свои предложения долгосрочного бюджета уже с учетом кризиса".

Куда пойдут деньги, сэкономленные на поездках евродепутатов?

- Основная идея: если траты бюджета ЕС меньше — средства возвращаются странам-участницам ЕС. Да, уменьшаются административные расходы, но в то же время, если мы создаем более благоприятные условия для финансирования еврофондов (легче взять, не требуется софинансирование), то можно ожидать, что на такие программы потратится больше денег бюджета ЕС. По здравоохранению, софинансированию полетов репатриации… Так что лишние деньги вряд ли останутся.