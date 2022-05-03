9 мая может стать днем выборов Европарламента во всех странах ЕС
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Европарламент взялся за реформу Акта о выборах Европейского союща и намерен заменить различные избирательные системы 27 стран-членов ЕС на единую. Предусматривается изменить правила выборов Европарламента и иначе обозначить избирательные округа в ЕС.

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Главные идеи проекта:

  • 28 депутатов Европарламента должны избираться по общеевропейскому списку, исходя из географического представительства. В этом случае у каждого избирателя будет как бы два голоса — один он отдаст за кандидатов в депутаты от своей страны, а другой за кандидатов в депутаты общеевропейского списка.
  • Введение единого избирательного барьера. В тех избирательных округах, от которых в Европарламент избирается минимум 60 депутатов, он мог бы быть на 3,5%.
  • Разрешить голосование по почте, сделать голосование более доступным для людей с инвалидностью.
  • Разрешить баллотироваться уже с 18 лет.
  • Ввести квоты, гарантирующие гендерное равенство.
  • Выборы проводить одновременно во всем странах ЕС 9 мая, когда отмечается День Европы.

В среду Европарламент уже принял законодательное предложение, направленное на изменение правил, регулирующих европейские выборы. Правда, голосование было неоднозначным. Предожение было принято на 323 голосах, 262 депутата были против, а 48 — воздержались. Спутствующая резолюция была принята 331 голосом, против были 257 парламентариев, воздержались 52.

В соответствии с 223-й статьей Договора о функционировании Европейского союза законодательные предложения Европарламента должны быть одобрены единогласно Советом ЕС. Затем предложение вернется в парламент, где депутаты вновь должны одобрить проект. Процесс должен завершиться одобрением всех государств-членов в соответствии со своими конституционными требованиями. Переговоры с Советом начнутся после того, как государства-члены примут свою позицию.

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