"Агентство": Европарламент в июне проведет круглый стол с российской оппозицией

В начале июня в Брюсселе под патронажем Европарламента пройдет форум, на который приглашены все основные оппозиционные силы России, выяснило "Агентство". По итогам мероприятия запланировано объявление совместного плана действий. Соратники Алексея Навального, вероятно, пропустят этот круглый стол, сообщает издание со ссылкой на собственные источники.

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Круглый стол под названием "Брюссельский диалог" пройдет 5-6 июня, говорится в приглашениях на мероприятие, с которыми ознакомилось "Агентство". В них также сказано, что на форуме планируют обсудить "стратегию российских политиков по возвращению страны к демократии и действия ЕС, которые могут поддержать эту трансформацию", а также реформы, необходимые для "стабилизации восстановленной парламентской демократии в России". Также в программе мероприятия значится "объявление совместного плана действий для демократии в России".

Приглашения на форум, как утверждают журналисты, были отправлены, в том числе, Марии Певчих, Любови Соболь и Руслану Шаведдинову из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), политикам Гарри Каспарову и Геннадию Гудкову, бывшему вице-президенту ЮКОС Леониду Невзлину, журналисту Юрию Дудю, гендиректору "Медузы" Галине Тимченко. Михаил Ходорковский также планирует участвовать в круглом столе, сообщил "Агентству" его пресс-секретарь. Соратники Навального, вероятно, встречу в Брюсселе пропустят, рассказали изданию источники в ФБК.

Европарламент на мероприятии будут представлять, в частности, депутаты Андрюс Кубилюс, Сергей Лагодинский, Влодзимеж Чимошевич и Бернар Гетта. По словам Лагодинского, власти ЕС заинтересованы в том, чтобы получить "полную картину" ландшафта демократических сил в России.

Подготовка к форуму в Брюсселе идет на фоне конфликта между Ходорковским и Навальным. В середине апреля в соцсетях Навального появился пост о Ростиславе Мурзагулове, который долгое время работал с властями Башкирии, а в 2021 году стал ведущим на YouTube-канале, который финансирует Ходорковский. Основатель ФБК заявил, что считает неприемлемым сотрудничество с человеком, который, по словам политика, подготовил "базу под посадку" экс-главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой.

Ходорковский в тот же день написал в Twitter, что "готов протянуть руку каждому, кто не совершал военных преступлений, не замешан в пытках и убийствах, кто готов к борьбе с режимом и признает: война — агрессивная, развязавший ее режим — преступный, Украина — в границах 1991 года". Он также предложил Навальному объединить усилия в борьбе против Кремля.

В конце апреля в Берлине прошла организованная Ходорковским конференция российской оппозиции. По ее итогам была подписана декларация, в которой содержались призывы вывести войска РФ из Украины, выплатить Киеву компенсации и передать военных преступников суду, а также обязательство "воздерживаться от публичных конфликтов в демократических и антивоенных движениях". Соратники Навального на мероприятие не приехали.