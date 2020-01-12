Банки, климат, права пассажиров. Чем будет заниматься Европарламент в 2020 году?

В понедельник, 13 января, в Страсбурге Европарламент соберется на первое в этом году пленарное заседание. 2020-й обещает евродепутатам насыщенную и довольно нервную повестку. Пресс-служба ЕП уже анонсировала ее главные темы.

Чрезвычайная климатическая ситуация

Вопросы изменения климата будут приоритетными для всех учреждений Евросоюза. Европейская комиссия продолжит работать над "Зеленой сделкой", чтобы к 2050 году обеспечить климатическую нейтральность Евросоюза. Ожидаются также новые предложения в отношении правил производства продуктов питания и использования пестицидов, разработка новой стратегии биоразнообразия, а также план действий по сокращению вредных выбросов из-за деятельности авиации и мореходства.

Долгосрочный бюджет ЕС

В 2020 году переговоры о новом семилетнем бюджете 2021-2027 вступят в финальную фазу. Предложение разрабатывает Еврокомиссия, но Европарламент уже заявил, что будет требовать выделить больше денег на борьбу с изменениями климата, поддержку инноваций и защиту внешних границ. Итоговое решение будет принимать Совет ЕС, куда входят представители правительств всех стран-участниц.

Цифровые сервисы

В 2020 году Еврокомиссия представит предложения по Директиве о цифровых услугах, а также новый проект правил в отношении вопросов искусственного интеллекта — он должен прояснить правовые аспекты и помочь увеличить объем инвестиций компаниям, которые занимаются этим направлением в Европе. Европарламент также намерен изучить вопрос о том, способны ли автоматизированные системы принятия решений быть непредвзятыми из-за используемого алгоритма.

Банковский союз

Кризис еврозоны показывает необходимость для дальнейшей интеграции финансовых систем Евросоюза. В 2020 году Европарламент будет работать над предложениями по укреплению Банковского союза, включая механизм защиты сбережений и резервные меры на случай банкротства банков.

Торговые сделки

В новом году в Европарламенте состоится голосование по новому торгово-инвестиционному соглашению с Вьетнамом, которое отменит 99% тарифов. К тому же Евросоюз продолжит работать над новыми сделками с другими странами, включая Австралию, Новую Зеландию, Чили, Индонезию, Филиппины, Марокко и Тунис. Также продолжатся переговоры об инвестиционном соглашении с Китаем.

Здравоохранение

В начале года Еврокомиссия обещает представить новый план действий по борьбе с раком, который затем будет рассмотрен Европарламентом.

Права пассажиров

В новом году евродепутаты намерены пересмотреть регулирование в отношении защиты прав пассажиров, путешествующих по воздуху и железной дороге. Особое внимание будет уделено вопросу соблюдения прав людей с ограниченными возможностями.

Расширение Евросоюза

В 2020 году продолжатся переговоры с государствами, которые хотят вступить в Евросоюз. Европарламент настаивает на том, чтобы ЕС начал переговоры с Албанией и Северной Македонией, поскольку они отвечают основным требованиям. Члены Европарламента также обсудят перспективы присоединения других балканских стран.

Брекзит

По плану, Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 января 2020 года. До этого момента между Британией и Европарламентом должно быть утверждено соглашение об условиях выхода. Следующим шагом станет заключение договора о будущих отношениях, которое будет затрагивать такие вопросы, как торговля, сотрудничество в области обороны, окружающей среды и борьбы с терроризмом.

Безопасность

Парламент и Совет в настоящее время обсуждают предложения по борьбе с распространением террористического контента в Интернете. Другой изучаемый вопрос — временный пограничный контроль в Шенгенской зоне. Планируется, что в 2020 году Еврокомиссия также выступит с новым предложением по защите границ ЕС.

Декларация Шумана

9 мая 2020 года исполняется 70 лет с того момента, как министр иностранных дел Франции Роберт Шуман предложил создать Европейское объединение угля и стали, что стало первым шагом на пути к нынешнему ЕС. Европарламент намерен широко отметить данное событие.