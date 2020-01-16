Без высылки! Европарламент требует от Лондона гарантий защиты прав граждан ЕС

Европарламент потребовал от Великобритании предоставить гарантии соблюдения прав граждан Евросоюза после выхода королевства из состава ЕС. Соответствующая резолюция была принята в среду, 16 января, на пленарном заседании в Страсбурге.

610 — "за", 28 — "против", 68 — "воздержались" — с таким результатом вчера депутаты Европарламента одобрили резолюцию о правах граждан ЕС. За две недели до "Брекзита" Европарламент выразил серьезные опасения в отношении защиты прав граждан ЕС на территории Великобритании. Евродепутаты призвали Лондон и ЕС-27 разработать систему, которая устранит риск принудительной высылки. Европарламент также потребовал от британских властей предоставить гражданам ЕС "физический документ в качестве доказательства их прав на проживание в Великобритании после окончания переходного периода".

Как сообщалось, официальный выход Великобритании из состава Евросоюза назначен на 31 января. После этого до конца года продлится "переходный период", во время которого граждане Великобритании и ЕС продолжат пользоваться свободой передвижения, как и раньше. На каких условиях стороны будут сотрудничать после 31 декабря 2020 года, пока не понятно. Все аспекты правовых, торговых и пограничных отношений планируется согласовать в течение следующих 11 месяцев.

Ранее правительство Британии предложило схему, при которой все граждане ЕС, члены их семей и иждивенцы смогут оставаться на территории страны без изменений в своих правах при условии, что они жили там до этого непрерывно в течение пяти лет и официально зарегистрировали свой статус. В отношении тех граждан ЕС, которые не попадают под это условие, особых предложений высказано не было.

Европарламент хочет заранее получить от Лондона гарантий для своих избирателей, угрожая в противном случае не поддержать Договор о выходе, голосование по которому назначено на 29 января.

Европарламент также призывает Лондон и ЕС провести активную информационную кампанию об изменениях в контексте "Брезкита", чтобы граждане ЕС и Великобритании успели к ним подготовиться.