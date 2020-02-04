Битва за еврофонды: Латвия сплотилась с бедными странами

Латвия в числе пятнадцати стран Евросоюза выступила против планов Еврокомиссии сократить объем выплат из Фонда кохезии в период с 2021 по 2027 год. Как отмечают европейские СМИ, дискуссии о следующем семилетнем бюджете жестко разделили союз на "бедных" и "богатых".

Фонд кохезии является одним из финансовых инструментов региональной политики ЕС, с помощью которого Брюссель старается выровнять разницу в экономическом и социальном развитии государств Евросоюза. Из этого Фонда поддерживаются проекты развития инфраструктуры, в том числе строительство дорог, крупных социальных объектов и т.д.

Основными получателями денег являются страны Восточной и Южной Европы, традиционно отстающие по уровню жизни от Севера.

В следующем бюджетном периоде Еврокомиссия хочет сократить объем Фонда кохезии на 10%, ссылаясь на уменьшение финансовых возможностей из-за выхода Великобритании из ЕС (Великобритания была вторым крупнейшим донором бюджета ЕС после Германии). С такой позицией не хотят соглашаться 15 стран, объединившихся в так называемый Клуб друзей кохезии.

В субботу, 1 февраля, в Португалии участники клуба подписали соответствующую декларацию. Помимо Латвии к документу присоединились Болгария, Кипр, Чехия, Литва, Польша, Эстония, Греция, Венгрия, Португалия, Румыния, Мальта, Словакия, Словения и Испания. Подписанты угрожают заблокировать переговоры о будущем бюджете, если параметры Фонда кохезии будут пересмотрены. "Ни одно государство-член не должно пострадать от резкого и непропорционального сокращения средств Кохезии", — говорится в декларации.

Между тем, состоятельные страны ЕС, чьи регулярные взносы преимущественно и формируют европейский бюджет, готовы проявить солидарность с Еврокомиссией. Такие государства, как Дания, Нидерланды и Германия хотят не только сократить объем Фонда кохезии, но и урезать общий бюджет до 1 процента валового национального дохода ЕС. Это даже меньше, чем предлагает Еврокомиссия — ее план опирается на 1,1%. Запросы бедных стран ЕС, в свою очередь, достигают 1,2% от валового национального дохода ЕС, напоминает Financial Times.



Состоятельные страны хотят перенаправить деньги из Фонда кохезии на проекты по борьбе с климатическими изменениями, обеспечение безопасности и внедрение цифровых инноваций. По данным европейских СМИ, Еврокомиссия не собирается сдавать позиций. В свою очередь, богатые западные страны в случае упрямства членов Клуба друзей Кохезии готовы даже затянуть переговоры вплоть до декабря, что может негативно повлиять на скорость освоения еврофондов в следующей семилетке.