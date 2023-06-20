Bloomberg: Евросоюз готовит пакет помощи Украине объемом 50 млрд евро

Евросоюз готовит новый пакет финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, деньги выделят при условии проведения реформ, необходимых для вступления страны в ЕС.

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Ожидается, что официально о выделении нового пакета помощи Украине объявят сегодня в преддверии конференции доноров в Лондоне. По задумке Еврокомиссии, властям воюющей страны предложат гранты и льготные кредиты для финансирования текущих потребностей правительства — выплат зарплат госслужащим, пенсий и стипендий, а также трат на восстановление инфраструктуры.

По словам одного из источников Bloomberg, основное отличие от предыдущих пакетов помощи будет заключаться в том, что его будут финансировать за счет взносов государств-членов, а не рыночных займов. Эти расходы будут учтены в долгосрочном бюджете ЕС на 2024-2027 годы.

Средства передадут Киеву при условии, что украинские власти проведут реформы, необходимые для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и поддержке принципа верховенства права. С призывом увязать финансовую помощь Украине и проведение в стране реформ ранее к Еврокомиссии обращались депутаты Европарламента.

По данным Кильского института мировой экономики, к 24 февраля 2023 года институты ЕС пообещали или уже передали Украине финансовую помощь в объеме 30,3 млрд евро. В частности, один из этих пакетов на 18 млрд евро предполагает ежемесячные транши по 1,5 млрд евро на покрытие неотложных расходов украинского бюджета.

По оценкам Всемирного банка, затраты на восстановление Украины могут превышать 400 млрд долларов (366 млрд евро). Это примерно вдвое больше ВВП страны до начала полномасштабного российского вторжения.