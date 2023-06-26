Боррель — о мятеже Пригожина: "Монстр, созданный Путиным, кусает своего создателя"

Попытка мятежа, предпринятая ЧВК "Вагнер", свидетельствует, что вторжение в Украину подрывает военную мощь РФ и политическую стабильность в стране. Такую оценку событиям в России дал верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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"Мы, безусловно, внимательно следим за тем, что происходит, но сейчас самое время продолжать поддерживать Украину больше, чем когда-либо, и именно это мы и будем делать", — сказал Брюссель, общаясь с журналистами в преддверии встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

На вопрос о том, какие выводы сделал Евросоюз в свете происходящего в России, глава европейской дипломатии ответил: "Самый главный вывод такой: войну против Украины развязал Путин, и монстр, сотворенный Путиным в лице "Вагнера", кусает его. Монстр восстал против своего создателя".

По словам Борреля, европейские власти обеспокоены тем, что "ядерная держава может впасть в фазу политической нестабильности", и будут это учитывать.

Также Боррель анонсировал, что сегодня главы МИД стран ЕС утвердят новый пакет помощи Киеву в размере 3,5 млрд евро.