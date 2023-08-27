Боррель сообщил о падении импорта из России в Евросоюз на 60 процентов

Импорт из России в страны Евросоюза в прошлом году упал на 58 процентов, а в первом квартале этого года сокращение превысило 75 процентов, заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в статье "Да, санкции против России работают".

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Европейские санкции оказывают "сильное, ощутимое воздействие на российскую экономику", несмотря на огромные доходы от нефти и газа, которые Россия использовала в качестве буфера в первый год вторжения, пишет Боррель, настаивая, что последствия ограничений со временем будут лишь усиливаться.

Снижение импорта из России в ЕС почти на 60% Боррель назвал "беспрецедентным". По его данным, самое сильное падение произошло в поставках железа, стали, драгоценных металлов и древесины. В первом квартале 2023 года импорт неэнергетических товаров сократился более чем на 75%, а энергетических товаров - на 80%, сообщил Боррель.

Экспорт из ЕС в Россию сократился по итогам прошлого года на 52%, продолжил Боррель. Экспорт из ЕС товаров двойного назначения сократился на 78%, утверждает глава европейской дипломатии. При этом в среднем на 10 процентов сократился экспорт и в областях, не затронутых санкциями: фармацевтике, продуктах питания и сельском хозяйстве.

Поставки в РФ товаров в обход санкций

После введения санкций СМИ неоднократно сообщали о схемах для обхода ограничений, которые использует Россия, чтобы получать западные товары, в том числе двойного назначения. Так, с мая 2022 года по конец июня 2023 года в Россию было поставлено авиационных запчастей западного производства не менее чем на 1,2 млрд долларов США, сообщало агентство Reuters со ссылкой на данные таможни.

Издание "Верстка", изучив закрытые данные российской таможенной статистики, пришло к выводу, что Россия через Китай, Индию, Турцию, ОАЭ и другие страны поставляет практически любые иностранные товары.

Еще в июне 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ракетах, которыми Россия обстреливает страну, обнаружили компоненты из западных стран, полученные Россией уже после начала вторжения.