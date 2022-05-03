Боррель сообщил о содержании шестого пакета санкций ЕС в отношении России

Европа разрабатывает новый пакет санкций в отношении России, помимо банков и нефтяного импорта они коснутся лиц, распространяющих "дезинформацию", написал глава дипломатии Европейской союза Жозеп Боррель в Twitter.

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"Мы работаем над шестым пакетом санкций, целью которого является отключение от SWIFT большего числа банков, составление списка субъектов дезинформации и ограничение импорта нефти", — указал дипломат.

Боррель добавил, что меры должен одобрить Совет ЕС. Его ближайшие заседания запланированы на 10 и 16 мая. Ранее 3 мая дипломат отмечал, "что, по крайней мере в отношении импорта нефти, это соглашение будет возможно достичь к следующему заседанию Совета ЕС".

После нападения Россию на Украину Европа уже приняла некоторые меры в борьбе с "дезинформацией", напоминает РБК.

27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в ЕС запретят "кремлевскую медиамашину". 1 марта запрет вступил в силу, он коснулся RT на английском, французском, немецком и испанском языках, а также агентства Sputnik. Операторам запретили "транслировать или обеспечивать, содействовать или иным образом помогать трансляции любого контента" этих СМИ "любыми средствами".