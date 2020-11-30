Brexit: рыба и морепродукты - новое "яблоко раздора"

Договор о Brexit, который призван урегулировать отношения ЕС и Великобритании, должен быть готов, принят и вступить в силу ровно через четыре недели - с 1 января будущего года. Переговоры по соглашению вступают в финальную фазу: стороны спорят о квотах на рыболовство. Об этом пишет Euronews.

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Поэтому, как заметил главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье, дискуссии шли и в воскресенье.

Рыболовство - кто, где, в каких количествах может добывать и рыбу, и морепродукты, остается главным "яблоком раздора" договаривающихся сторон.

Французская пресса сообщает, что ЕС готов вернуть Британии от 15% до 18% общеевропейских квот, предложив ее рыбакам работать в том числе и на Атлантическом побережье Франции.

В обмен на это Лондон должен допустить европейских рыбаков к своим берегам.

В воскресном телеинтервью Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании, подчеркнул: "Есть прогресс в том, что наша позиция начала находить понимание. Что касается квот на рыболовство, то здесь принципиально следующее: мы независимы, поэтому контроль над нашими побережьями и нашими территориальными водами будет у нас".

Лондонские источники влиятельной газеты "Фигаро" утверждают, что возможность компромисса на данном направлении не слишком высока, поскольку, как подчеркивается британцами, "наш нынешний суверенитет - не предмет торга".

В случае, если соглашение не будет подписано, отношения между Великобританией и ЕС начнут строиться на основе правил, установленных Всемирной организацией торговли. Это означает и введение таможенных сборов по обоим берегам Ла-Манша, и торговых границ.

Но развития ситуации по такому сценарию оба участника дискуссий хотят избежать.