Брюссель даст Латвии денег на ликвидацию "грязной" промышленности

Еврокомиссия представила инвестиционный план "Зеленая сделка", который должен помочь Евросоюзу добиться климатической нейтральности к 2050 году. Больше всего денег из нового фонда, предназначенного для трансформации промышленных экономик под "зеленый стандарт", получат Германия и Польша. Латвии выделят помощь на компенсацию убытков в торфяной промышленности.

Подготовленный Еврокомиссией инвестиционный план должен активизировать государственные инвестиции и открыть доступ к частным средствам при помощи различных финансовых инструментов ЕС, говорится в официальном сообщении Еврокомиссии. В рамках "Зеленой сделки" ЕК надеется привлечь в европейскую экономику минимум триллион евро, потратив при этом порядка 100 миллиардов.

Еврокомиссия признает, что на пути к цели по сокращению выбросов CO2 разные страны и регионы встретятся с различными трудностями. Чтобы компенсировать убытки наиболее зависимым от углеродной промышленности государствам, ЕК готова создать несколько новых финансовых инструментов.

Один из них — Фонд справедливого перехода (Just Transition Fund) с общим бюджетом в 7,5 млрд. евро. Он предназначен для поддержки работников угольной, торфяной и сланцевой промышленности, которые рискуют больше всего пострадать в ходе предстоящей реструктуризации европейской экономики.

По данным Еврокомиссии, самые большие суммы смогут получить Польша (2 млрд. евро) и Германия (877 млн. евро). Варшава до сих пор являлась самым активным критиком "зеленых" планов Брюсселя — польские власти пытаются отсрочить для себя дату "климатической нейтральности" вплоть до угрозы заблокировать принятие нового долгосрочного бюджета ЕС. Среди других стран, которым положены солидные выплаты: Румыния (757 млн. евро), Чехия (581 млн.) и Болгария (458 млн.). Ирландия и Эстония, где традиционно ведется добыча сланцев, смогут рассчитывать на 30 и 125 млн. евро соответственно. Литве обещано 97 млн. евро, а Латвии — 68 млн. евро.

Впрочем, как отмечает Euroactiv, средства из нового фонда не будут автоматически переводиться на счет государствам. От стран потребуется предоставить подробные планы о том, как будут использоваться инвестиции, а также собственные вложения.

В случае с Латвией самые большие проблемы могут возникнуть с торфяной отраслью, где заняты свыше двух тысяч человек. Болота занимают примерно 10% от всей территории страны и объемы торфа в них могут составлять порядка 1,5 млрд. тонн. В 2018 году добыча торфа в Латвии достигла рекордно большого за последнюю четверть века объема — 1,4 млн. тонн. Как указано на сайте Латвийской ассоциации торфа, в 2018 году отрасль в виде налогов заплатила в бюджет страны 18 млн. евро.