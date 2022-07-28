Брюссель: ЕС не может полностью прекратить выдачу виз россиянам

Евросоюз не может полностью прекратить выдачу виз россиянам, поскольку это противоречит визовым правилам ЕС, говорится в ответе Еврокомиссии на запрос финской газеты Helsingin Sanomat.

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"Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семьей граждан стран ЕС, журналисты и диссиденты", - заявили в Брюсселе.

Санкции ЕС "главным образом" направлены против российских властей и элит с целью не допустить финансирования войны против Украины, а не против простых россиян, заявили в Еврокомиссии.

Ранее в Финляндии призвали прекратить выдачу туристических виз россиянам из-за войны в Украине.