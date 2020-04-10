Брюссель выделяет 500 млрд евро пострадавшим от Covid-19 членам ЕС

Пострадавшие от коронавируса страны ЕС получат средства, выделенные в рамках Европейского стабилизационного механизма ESM и программы Еврокомиссии SURE, а также кредиты из гарантийного фонда EIB.

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Министры финансов стран-членов ЕС обсуждают вопрос финансовой помощи странам, пострадавшим от Covid-19, 7 апреля в режиме видеоконференции

Вопрос финансовой помощи странам, пострадавшим от COVID-19, министры финансов стран-членов ЕС обсуждали в режиме видеоконференции

Министры финансов стран-членов ЕС в ночь на пятницу, 10 апреля, согласовали меры финансовой помощи государствам-членам сообщества, наиболее сильно пострадавшим от последствий пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Объем пакета помощи, предназначенного, кроме прочего, для спасения рабочих мест и предприятий, составит 500 миллиардов евро. К выплате эти средства будут готовы немедленно, заявили участники переговоров по их завершению.

Три составные части: ESM, EIB и SURE

Как сообщает информагентство dpa, согласованный пакет финансовой помощи состоит из трех частей. 240 млрд евро будут предоставлены государствам, наиболее сильно пострадавшим от последствий пандемии Covid-19 в рамках Европейского стабилизационного механизма (European Stability Mechanism, ESM).

Еще 200 млрд евро из гарантийного фонда Европейского инвестиционного банка EIB предназначены для кредитов предприятиям. И 100 млрд евро будет выделено на предложенную Еврокомиссией программу SURE для обеспечения перевода сотрудников предприятий в режим неполной занятости.

Кроме того, планируется создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление экономики. Дополнительная информация, касающаяся работы этого фонда и источников его финансирования, будет обнародована позже.

Кредиты будут доступны до конца кризиса

Как пишет информагентство Reuters, в проекте постановления о выделении помощи странам, пострадавшим от коронавируса, говорится, что кредиты, выданные в рамках европейского механизма стабилизации, будут доступны до тех пор, пока кризис, вызванный Covid-19, не будет преодолен. Впоследствии страны, входящие в еврозону, должны будут прилагать усилия к укреплению своей экономической и финансовой базы, говорится далее в документе.

Таким образом, получение особых кредитов больше не привязывается к соответствию страной-получателем определенным макроэкономическим критериям, уточняет Reuters.

Комментируя достигнутый компромисс, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европа таким образом "показала, что может противостоять вызовам этого кризиса".

Разногласия по вопросу о евробондах

Однако общего знаменателя участникам переговоров удалось достичь лишь после двух раундов дискуссии. Разногласия министров были связаны, в первую очередь, с темой так называемых евробондов, на введении которых настаивали Италия и Испания. Германия подобное решение отвергает.

Как сказала вечером 9 апреля канцлер Германии Ангела Меркель перед началом финального раунда переговоров, "есть множество других способов продемонстрировать солидарность, в которой сейчас так нуждается Европа". И Германия, по словам главы ее правительства, готова принять на себя соответствующие обязательства.