Цены на газ, расширение Шенгена, "заправки" для электромобилей. Евродайджест: главные события недели

Проект по введению потолка цен на газ в очередной раз отправили на доработку после продолжительных обсуждений, в ЕС будут обучать украинских военных, Румыния и Болгария стремятся присоединиться к Шенгенскому соглашению, а из любого европейского аэропорта разрешили организовать прямые рейсы в страны Юго-Восточной Азии. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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Лидеры стран ЕС не смогли прийти к консенсусу по введению потолка цен на газ



Что случилось? Одной из главных тем саммита глав государств и правительств Евросоюза, прошедшего на этой неделе в Брюсселе, стал энергетический кризис и подготовка к зиме. После многочасовой дискуссии европейские лидеры в целом поддержали предложенный ранее план Еврокомиссии о введении временного динамического потолка цен на импортируемый в ЕС газ, однако не оформили его законодательно — на следующей неделе дополнительные консультации проведут министры энергетики всех 27 стран-членов. Схожая участь постигла и идеи о ценовом потолке на газ, используемый в ЕС для производства электроэнергии, о совместном заполнении 15% объема газовых хранилищ и механизме солидарности между европейскими странами в экстренных случаях — по всем этим мерам Совет попросил Еврокомиссию и министров энергетики "срочно представить конкретные решения". Тем не менее, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен приветствовала достигнутый прогресс: "Теперь у нас есть очень хорошая и внушительная дорожная карта для продолжения работы по вопросу о ценах на энергоносители".

Что это значит? Введение потолка цен на импортируемый в ЕС природный газ продолжает раскалывать Евросоюза относительно мер борьбы с энергетическим кризисом. Хотя большинство стран в той или иной форме поддерживают его введение, немало государств выступают против. Этот группу неформально возглавляет Германия, которая опасается, что после утверждения ограничений поставщики снизят поставки в Европу, а местные потребители откажутся от энергосбережения. Канцлер Олаф Шольц охарактеризовал итоги саммита как "хороший сигнал солидарности" и выразил надежду, что министры энергетики смогут сформулировать решения, которые устроят всех. Еще один противник ценового потолка — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как пишет Euractiv, он добивается того, чтобы Будапешт освободили от подобных ограничений — в противном случае Россия, продающая газ в Венгрию, грозит прекратить поставки.

Евросоюз заключил соглашение, которое упростит авиасообщение с Юго-Восточной Азией

Что случилось? В понедельник Еврокомиссия объявила о подписании всеобъемлющего соглашения в сфере воздушных перевозок с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), переговоры по которому продолжались с 2016 года. Оно заменит более 140 заключенных ранее двусторонних договоров между странами ЕС и членами АСЕАН: Таиландом, Вьетнамом, Индонезией, Малайзией, Брунеем, Камбоджой, Лаосом, Мьянмой, Филиппинами и Сингапуром. "Это первое в истории межблоковое соглашение о воздушном транспорте выводит авиационное партнерство ЕС и АСЕАН на новый уровень. Оно поддержит восстановление авиационного сектора после Covid-19, вернет столь необходимые связи во благо 1,1 миллиарда человек и позволит расширить деловые, торговые, туристические и межличностные контакты. Это соглашение […] обеспечит единый набор правил и сократит бюрократические препоны, а также предоставит новую платформу для совместной работы над нашей общей приверженностью экономически, социально и экологически устойчивой авиации", — прокомментировала это событие еврокомиссар по транспорту Адина Валеан.

Что это значит? Соглашение начало действовать уже на этой неделе. Теперь авиакомпании из стран ЕС смогут еженедельно выполнять до 14 пассажирских рейсов в любой аэропорт АСЕАН и наоборот, хотя ранее 100 пар государств из двух блоков не имели необходимой правовой базы. Это приведет к росту конкуренции и, как следствие, более привлекательным ценам. В то же время, соглашение направлено на помощь авиакомпаниям, базирующимся в ЕС и АСЕАН — они, по сути, получают привилегированное положение на соответствующих воздушных маршрутах. Также в соглашение оговорено внедрение высочайших стандартов безопасности.

Страны ЕС займутся обучением украинских военных

Что случилось? В понедельник Совет ЕС объявил о создании Миссии военной помощи Украине (EUMAM), которая займется "повышением боеспособности ВСУ": "индивидуальной, коллективной и специализированной" подготовкой военнослужащих, а также "координацией и синхронизацией деятельности государств-членов", поддерживающих этот проект. Миссия будет работать в течение двух лет, ее суммарный бюджет составит 106,7 млн евро. "Сегодня мы усиливаем нашу поддержку Украине, чтобы та могла защитить себя от незаконной агрессии России. […] EUMAM — это не просто учебная миссия, это наглядное доказательство того, что Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Что это значит? Служащие ВСУ (в том числе Сил территориальной обороны) будут проходить обучение на территории стран ЕС. Как сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, речь идет о 15 тысячах украинских военнослужащих; непосредственно в Германии подготовку пройдет треть из них. Оперативный штаб EUMAM для координации на стратегическом уровне будет расположен в Брюсселе, крупнейшая штаб-квартира — в Польше. К проекту могут присоединиться и страны, не входящие в Евросоюз (среди наиболее вероятных претендентов называют США и Великобританию).

Европарламент призвал принять Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону

Что случилось? Во вторник европейские депутаты приняли резолюцию, призывающую Совет ЕС до конца года разрешить двум восточноевропейским странам присоединиться к общему визовому и таможенному пространству. Обращение поддержали 547 парламентариев, 49 высказались "против", еще 43 воздержались. В тексте резолюции утверждается, что Болгария и Румыния уже давно выполнили условия, необходимые для присоединения к Шенгенскому соглашению, а действующий сейчас пограничный контроль с этими странами является дискриминационным: оказывает серьезное влияние на жизнь граждан, препятствует торговле и наносит ущерб единому европейскому рынку. Как отмечает Euractiv, Европарламент уже несколько раз выступал с подобными призывами (впервые — в 2011 году), позицию депутатов в целом поддерживает и Еврокомиссия.

Что это значит? Решение о присоединении новых стран к Шенгенскому соглашению требует единогласного одобрения в Совете ЕС. Представители председательствующей в ЕС Чехии уже заявили, что намерены провести обсуждение этого вопроса на декабрьском саммите Евросоюза. В четверг против принятия Софии и Бухареста в Шенгенскую зону выступил парламент Нидерландов — местные депутаты попросили правительство наложить вето при голосовании. В Нидерландах не уверены, что Болгария и Румыния достаточно эффективно борются с коррупцией и организованной преступностью, и в таком случае присоединение двух стран к Шенгенскому соглашению несет соответствующие риски для других государств. Премьер-министр Николае Кука уже пригласил нидерландских депутатов приехать в Румынию с ознакомительным визитом и убедиться, что его страна выполнила все необходимые требования. В свою очередь, президент Болгарии Румен Радев сообщил, что другие страны поддерживают вступление его страны в Шенген.

Напомним, из входящих в ЕС государств к Шенгенской зоне не присоединились, помимо Румынии и Болгарии, три страны: Кипр, Ирландия и Хорватия. Последняя также ранее заявила о стремлении войти в единое таможенное пространство; по словам премьер-министра Андрея Пленковича, официальный Загреб надеется завершить эту процедуру до конца года.

В Европарламенте согласовали требования к зарядным станциям для электромобилей: они должны быть установлены через каждые 60 км

Что случилось? В среду депутаты Европарламента утвердили свою позицию по проекту общеевропейских правил, регулирующих развертывание электрических и водородных зарядных станций на дорогах ЕС. Решение поддержали 485 парламентариев, "против" проголосовали 65 человек, еще 80 воздержались. "На данный момент в ЕС установлено 377 тысяч зарядных станций, но это лишь половина того количества, которое должно было быть достигнуто, если бы страны ЕС выполнили свои обещания. Нам нужно устранить это узкое место в декарбонизации и быстро развернуть инфраструктуру для использования альтернативных видов топлива, чтобы спасти "зеленую сделку", — заявил евродепутат Исмаил Эртуг.

Что это значит? Согласно принятому в Европарламенте тексту, к 2026 году на каждых 60 км основных европейских дорог должна быть установлена как минимум одна зарядная станция для электромобилей. Исключениями из этого правила станут отдаленные регионы, острова и дороги с низким трафиком. Сами станции должны быть доступны для всех марок автомобилей, к 2027 году планируется также создать сервис, который поможет водителям отслеживать цены, оставшиеся объемы топлива и время ожидания на "заправках" по всей Европе. Депутаты Европарламента также предлагают создать больше водородных заправочных станций (на каждых 100 км, а не каждых 150 км, как предлагала Еврокомиссия) и сделать это быстрее (к 2028 году вместо 2031-го).

Дальнейшая судьба инициативы зависит от позиции стран-членов. Уже на следующей неделе начнутся переговоры с участием представителей государств ЕС, Европарламента и Еврокомиссии.