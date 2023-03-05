Цифровые водительские права и солнечные панели для Украины. Евродайджест: главные события недели

Еврокомиссия и правительство Великобритании договорились о перевозке грузов через Северную Ирландию, в Европе предложили выдавать цифровые водительские удостоверения, Украине передадут более 5000 солнечных панелей, а Сирии — гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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Евросоюз и Великобритания объявили о новом соглашении о Северной Ирландии

Что случилось? В понедельник Брюссель и Лондон согласовали правила перемещения товаров через территорию Северной Ирландии из Великобритании во входящую в ЕС Ирландию и в обратную сторону. Этот вопрос оставался нерешенным с момента подписания соглашения о Брексите — власти Соединенного Королевства и Евросоюза были обеспокоены непрозрачностью пересечения границ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала принятое на этой неделе Винздорское рамочное соглашение "историческим документом", премьер-министр Великобритании Риши Сунак — "решающим прорывом" в двусторонних отношениях.

Что это значит? Пока что соглашение представляет собой 13 проектов, которые еще предстоит утвердить. Предполагается, что грузы, идущие из Великобритании в Северную Ирландию, будут проходить условную границу между нею и остальной страной либо по "зеленому", либо по "красному" коридору. По "зеленому" — без досмотра — будут пропускать грузы, которые не пойдут дальше на территорию входящей в ЕС Ирландии. По "красному", с досмотром и таможенными формальностями, пойдут грузы, предназначенные для Евросоюза. Грузы, идущие из Северной Ирландии в остальные части Соединенного Королевства, не подлежат таможенному оформлению. Контроль будет введен в портах, что позволит не создавать физическую границу между Ирландией и Северной Ирландией (впрочем, это уже вызвало недовольство части британских политиков, поскольку по сути создает таможенную границу внутри государства).

Еврокомиссия предложила модернизировать правила выдачи водительских удостоверений

Что случилось? В среду Еврокомиссия опубликовала ряд законопроектов, предполагающих изменения в правилах выдачи водительских прав, введения контроля за водителями-новичками и усиление ответственности за нарушения правила дорожного движения за границей. По мнению европейских властей, предлагаемые ими меры позволят сократить число ДТП со смертельным исходом (уже поставлена амбициозная цель — свести их до нуля к середине века). "Сегодняшний пакет предложений направлен на упрощение правил выдачи водительских удостоверений и их адаптацию к техническому и медицинскому прогрессу, обеспечение качественной подготовки и поддержку начинающих водителей; устранение препятствий для трансграничной мобильности; гарантии того, что те, кто нарушает правила безопасности дорожного движения за границей, не останутся безнаказанными благодаря улучшенному трансграничному обмену информацией о нарушениях ПДД и лишению прав за наиболее серьезные из них", — объясняет еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан.

Что это значит? Еврокомиссия предлагает ввести испытательный срок продолжительностью не менее двух лет для водителей-новичков, поскольку именно молодые водители вовлечены в 40% всех смертельных ДТП на европейских дорогах. При этом юношам и девушкам предложат сдать экзамены на вождение уже в 17 лет. Программы обучения в автошколах предлагают обновить, добавив в них уроки о поведении на дороге в присутствии пользователей электросамокатов.

Также Еврокомиссия выступает за введение цифрового водительского удостоверения, которое можно будет получить или обновить в режиме онлайн. Эту возможность могут предоставить и жителям не входящих в ЕС стран, если применяемые там стандарты безопасности дорожного движения "сопоставимы" с европейскими. При этом водителей, нарушивших ПДД, благодаря цифровому удостоверению будет проще установить и привлечь к ответственности. Более того, если предложение Еврокомиссии будет принято, доказанное серьезное правонарушение (превышение скорости, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, причинение смерти или серьезных телесных повреждений) за пределами государства Евросоюза, которое выдало водителю права, приведет к лишению его лицензии на родине.

Еврокомиссия передаст Украине солнечные панели

Что случилось? В пятницу Еврокомиссия и итальянская компания Enel объявили о передаче властям Украины 5700 солнечных панелей, которые помогут обеспечить энергетическую независимость страны в условиях продолжающейся российской агрессии и атак на мирные города. "Этот проект демонстрирует европейскую солидарность в действии и показывает, как инвестиции в производство экологически чистых технологий могут сделать Европу более энергетически безопасной и независимой. Я очень благодарна Enel за это щедрое пожертвование Украине. […] Мы гордимся тем, что солнечные панели европейского производства помогут повысить энергетическую безопасность школ, больниц и других общественных зданий в Украине", — заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Что это значит? Всего Enel обязалась пожертвовать 5700 солнечных панелей мощностью по 350 Вт, их уже произвели на заводе компании в итальянской Катании. Они покроют 11400 квадратных метров крыш на разных общественных зданиях в Украине (например, учреждениях здравоохранения и школах). Доставить панели планируют к лету этого года, за их установкой и распределением будут вместе следить представители европейских властей и ответственные органы Украины. Оглашенное на этой неделе решение — продолжение программы Еврокомиссии по помощи Киеву в обеспечении жителей электричеством, ранее европейские власти уже передали украинцам более 5000 электрогенераторов.

В 2021 году гражданами Евросоюза стали 827 тысяч иностранцев

Что случилось? Согласно опубликованным в среду данным Европейского бюро статистики (Eurostat), в 2021 году количество иностранцев, получивших паспорта стран Евросоюза, выросло на 14% в сравнении с предыдущим годом и почти достигло пиковых показателей. 85% новых обладателей европейских паспортов ранее были гражданами стран, не входящих в ЕС, или лицами без гражданства. Наибольший абсолютный прирост относительно статистики за 2020 год зафиксирован во Франции, Германии, Испании, Швеции и Австрии. Существенно уменьшилось количество новых паспортов, выданных в Италии, Португалии, Греции, Финляндии и на Кипре.

Что это значит? Среди стран, граждане которых в 2021 году стали гражданами Евросоюза, лидируют Марокко (10,4%) и Сирия (10,1%). 3,9% получателей европейских паспортов до этого имели гражданство Албании, 3,5% — Румынии, 2,2% — Украины, 2,1% — России. Самыми популярными среди украинцев странами для получения нового гражданства стали Польша и Италия, среди россиян — Германия и Франция. 75% всех новых граждан ЕС получили паспорта Испании, Франции, Германии, Италии или Швеции.

Самый высокий уровень натурализации (то есть доли постоянно живущих в стране иностранцев, получивших в течение года гражданство, относительно их общего числа) был зафиксирован в Швеции — каждому десятому приезжему в 2021 году выдали паспорт этой страны. Замыкают список страны Балтии: например, в Литве на 1000 постоянно проживавших в стране иностранцев пришлось лишь два случая предоставления гражданства, в Латвии — три, в Эстонии — пять.

Евросоюз организовал поставку гуманитарной помощи из собственных запасов в Сирию

Что случилось? В прошлое воскресенье стало известно о дополнительных мерах поддержки пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии, которые приняли власти Евросоюза. В частности, в Дамаск были направлены два самолета с гуманитарной помощью из запасов ЕС — один вылетел из итальянского Бриндизи, другой из Дубая. Таким образом жителям Сирии были переданы утепленные палатки и обогреватели, которые будут распределены и в контролируемых Дамаском регионах, и в неподконтрольных под контролем европейских экспертов в Сирии и Ливане. Всего по воздуху планируют доставить 420 тонн гуманитарной помощи, в том числе 225 тонн из собственных запасов Евросоюза.

Что это значит? Власти Евросоюза активировали механизм гражданской защиты ЕС для помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения жителям Турции и Сирии еще 8 февраля. Как сам Евросоюз, так и входящие в него государства направили в разрушенные города палатки, кровати, одеяла, обогреватели, гигиенические наборы, генераторы, продукты питания, медикаменты и многое другое. Общий объем гуманитарной помощи двум странам, согласно пресс-релизу Еврокомиссии, уже превысил 15 млн евро. Совместно с председательствующей сейчас в Евросоюзе Швецией и властями Турции руководство ЕК намерено провести в марте в Брюсселе специальную конференцию по координации поддержки пострадавших регионов и их будущего восстановления.