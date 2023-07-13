Депутаты Европарламента об Украине: ЕС сделает то, что не сделала НАТО

На саммите НАТО не прозвучало конкретики, на которую так надеялись украинцы, поэтому главная задача ЕС сейчас — не повторить ошибку союзников. Такое мнение высказали депутаты Европарламента в среду, 12 июля, в ходе дебатов, посвященных Украине и российскому вторжению.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мы должны направить Путину четкий сигнал"

Саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе должен был исправить историческую ошибку саммита 2008 года в Бухаресте, но вместо этого стал разочарованием, заявила глава подкомитета Европарламента по обороне и безопасности француженка Натали Луазо. "Как будто некоторые и правда не понимают, что альянс переживает исторический момент, — с укором сказала она. — Но Украина вступит в НАТО, теперь это уже вопрос времени, а не принципа". Евродепутат назвала украинскую армию самой боеспособной и закаленной в боях армией в Европе и призвала ЕС существенно усилить и ускорить поддержку Киева во имя мира, стабильности и безопасности на континенте.

"Мы должны направить Путину четкий сигнал: Вильнюс — это не Бухарест, — указал депутат от Германии Сергей Лагодинский. — Вильнюсские обещания — это не утешения и отсрочки, как это было в Бухаресте, и не поощрение Путина к нанесению удара". Теперь ЕС в ответе за то, чтобы "дать украинцам то, что многие из них потеряли в эти дни", считает он. Евросоюз должен начать обстоятельно и четко спланированный процесс приема Украины в свои ряды. "Мы уже приступили к этому в парламенте, а теперь за нами должен последовать и Совет ЕС", — подчеркнул Лагодинский.

"Украину снова отправили в зал ожидания, — посетовал бельгийский европарламентарий Ги Верховстадт. — Это не мудрое решение, поскольку у России создается впечатление, что можно продолжать войну, а чем дольше она будет продолжать войну, тем дольше Украина будет вне НАТО". По мнению бывшего премьер-министра Бельгии, Евросоюз не может совершить подобную ошибку, поэтому Еврокомиссии сразу же после летних каникул следует выступить с предложением начать переговоры с Украиной о ее присоединении к ЕС.

"ЕС нужна своя армия"

В том, что Брюссель собирается начать переговоры с Киевом до конца этого года, нет никаких сомнений, заверил евродепутат из Франции Бернар Гетта. Североатлантический альянс во главе с США неправ в своей нерешительности, в то время как на последнем заседании Совета ЕС в конце июня было четко заявлено "о желании 27 государств-членов встать на сторону людей, подвергшихся агрессии". Кроме того, Гетта полагает, что чрезмерная осторожность Вашингтона должна побудить страны Евросоюза быстрее двигаться к созданию общеевропейской обороны, чтобы в случае необходимости защищаться самим.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мы должны воплотить в жизнь идею оборонного союза, — согласна с ним и депутат из Бельгии Хилде Ваутманс. — Нам нужна общая армия". Она также призвала Евросоюз подать Украине отличающийся от НАТО сигнал: "Мы не можем просто сказать, что, ну, может, позже, может, в следующем году… Нет, мы должны сделать так, чтобы война закончилась сейчас, и это наша обязанность".

Почему Запад не может оказать достаточную помощь, чтобы положить конец этой войне? Таким вопросом задался литовский парламентарий Бронис Ропе. "Каждый раз, когда мы предпринимаем недостаточные действия, это значит, что восстановление Украины будет стоить еще дороже", — напомнил он.

Направить российские активы на восстановление Украины

Дополнительные финансовые ресурсы, срочно необходимые для помощи Украине, должны поступать из экспроприированных российских активов, уверен другой литовский депутат Пятрас Ауштрявичюс: "Такой шаг является не только соразмерным ответом на агрессию, но и вполне оправданным с точки зрения всеобщей самообороны".

С Ауштрявичюсом солидарен и европарламентарий из Чехии Людек Нидермайер: замороженные активы России на сотни миллиардов евро — это те средства, которые в первую очередь должны быть использованы для восстановления ущерба от российской агрессии в Украине, считает он.

"Я знаю, что это нелегко, но это не невозможно. И я разочарован, что мы не продвигаемся в этом вопросе", — сказал он. И также призвал Евросоюз занять четкую позицию против участия российских спортсменов в Олимпийских играх, "приложить большие усилия, чтобы избежать неприемлемого и предотвратить участие в соревнованиях тех людей, которые открыто поддерживают убийства невинных жителей Украины".

Не допустить россиян на Олимпийские игры

Призыв не позволить российским атлетам участвовать в Олимпиаде в Париже звучал в зале заседаний в Страсбурге неоднократно. "Мы не можем просто смотреть, как российские и белорусские спортсмены готовятся к Олимпийским играм", — отметила Михаэла Шойдрова из Чехии. По ее мнению, Еврокомиссия должна выступить против участия атлетов, которые не критикуют российскую агрессию.

Шойдрова также поинтересовалась, на каком этапе находится реализация обещания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен организовать международную конференцию для возвращения похищенных Российской Федерацией украинских детей.

По этому же вопросу высказалась и ее соотечественница Дита Харанзова. "Нам нужно сосредоточиться на реалиях войны, таких как похищение украинских детей. Мы должны делать гораздо больше для их возвращения на родину. Урсула фон дер Ляйен обещала помочь, мы слышали, что была анонсирована конференция на эту тему, но это было несколько месяцев назад! Пока же ничего не произошло", — констатировала евродепутат. Она потребовала от ЕС немедленного и конкретного плана того, "как мы поможем остановить геноцид украинского народа".

Против кассетных боеприпасов и за "мир во всем мире"

Среди другой критики в адрес Еврокомиссии звучали упреки в "молчании ЕС о кассетных боеприпасах", которые Вашингтон пообещал Киеву. На этот счет ранее высказывалась представительница внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали: "Этот вопрос должны решать страны-поставщики боеприпасов и Украина, но в целом мы поддерживаем поставку боеприпасов, позволяющих Украине защищаться".

Были и традиционные для таких дебатов единичные призывы к прекращению военной помощи Украине. "Мы, левые, говорим нет этой войне, мы хотим мира во всем мире, а единственный путь к нему — это не вооружение, а дипломатия и политические решения конфликтов", — заявила депутат из Германии Озлем Демирель.

Итальянка Франческа Донато спросила, действительно ли в Евросоюзе считают правдоподобным окончание войны с безоговорочным выводом российских войск из Украины и поимкой Владимира Путина? "Готова ли Европа к постпутинскому сценарию? Вы хотите новую Ливию в России? Мы знаем, что США и НАТО этого не хотят и не поддержат. Риск того, что российские атомные бомбы попадут не в те руки, слишком велик для Байдена", — полагает Донато. От одного депутата даже прозвучало заявление, что "Украиной руководят военные преступники", но оно вызвало в зале смех.

Вопреки обычному формату представители Совета ЕС и Еврокомиссии в дебатах на этот раз не участвовали, хотя в процессе дискуссии обсуждались в том числе и принятые ими решения. Многие депутаты были возмущены тем фактом, что руководство Евросоюза предпочло дискуссии в Европарламенте поездку на саммит НАТО в Вильнюсе.