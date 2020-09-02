Депутаты Европарламента озабочены ситуацией вокруг Навального
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Депутаты Европарламента Дэвид Макаллистер и Андрюс Кубилюс во вторник, 1 сентября, выразили свою озабоченность в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, у которого немецкие врачи, по предварительным данным, установили отравление.

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"Дело господина Навального, к сожалению, не стало первым актом насилия в отношении представителей российской политической оппозиции и произошло в разгар широкомасштабных репрессий против журналистов и инакомыслящих в России. Это дело, к сожалению, не стало и последним, поскольку еще один ведущий российский оппозиционный блогер, господин Егор Жуков, был избит 30 августа недалеко от своего дома в Москве", — говорится в заявлении депутатов.

Авторы письма отметили "тревожное сходство" ситуации вокруг Навального с отравлениями бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, Александра Литвиненко, Анны Политковской и Петра Верзилова. "Самая пора российским властям действовать ответственно и сделать все, что в их силах, для привлечения к ответственности организаторов и исполнителей всех этих преступлений", — считают Макаллистер и Кубилюс.

Дэвид Макаллистер — немецкий евродепутат, бывший глава федеральной земли Нижняя Саксония и глава комитета по международной политике во фракции Европейской народной партии в Европарламенте. Андрюс Кубилюс — бывший премьер-министр Литвы.

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Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Алексей Навальный Германия Европарламент ФРГ
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