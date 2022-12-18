Девятый пакет санкций, коррупционный скандал и цифровые права. Евродайджест: главные события недели

Под европейские санкции попали десятки российских компаний и физических лиц, на саммите ЕС утвердили выделение 18 млрд евро для Украины, ЕЦБ в четвертый раз за год поднял ключевую ставку, вице-председатель Европарламента лишилась должности после обвинений в получении взяток от представителей Катара, подписана Европейская цифровая декларация, которая гарантирует соблюдение прав и свобод человека в онлайн-среде. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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Евросоюз ввел новые санкции против России из-за войны в Украине



Что случилось? В пятницу Совет ЕС утвердил уже девятый пакет санкций, которые вводят против России из-за вторжения в Украину. Ограничения коснулись военно-промышленного комплекса, телеканалов, банков, высокопоставленных чиновников, депутатов и поддерживающих войну знаменитостей, также европейским гражданам и компаниям теперь нельзя оказывать ряд услуг российским юридическим лицам. "После еды и голода Путин теперь превращает в оружие зиму, умышленно лишая миллионы украинцев воды, электричества и отопления. […] Мы продолжим направлять наши усилия против экономики [России] и тех, кто играет важную роль в этой жестокой войне", — прокомментировал принятое решение Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Что это значит? В девятый пакет санкций, в частности, вошли:

ограничения в отношении 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом;

запрет на экспорт в Россию двигателей для авиации, в том числе для дронов (продавать их также нельзя будет в любую третью страну, откуда двигатели могут переправить в РФ);

отзыв лицензии на вещание у телеканалов НТВ и "НТВ-Мир", "Россия-1", "Рен-ТВ" и "Первого канала";

запрет на любые операции с Всероссийским банком развития регионов и заморозка средств Московского кредитного банка и Дальневосточного банка;

запрет для граждан ЕС на работу в руководящих органах компаний и организаций, которые полностью или частично принадлежат или контролируются российскими властями;

запрет для компаний из ЕС на оказание рекламных, маркетинговых и консалтинговых услуг в РФ, а также на проведение соцопросов и тестирование любой продукции для российских компаний;

запрет на инвестиции в большинство российских предприятий горнодобывающего сектора.

Под санкции также попали все пять партий, представленные в Госдуме, и Роскомнадзор — ведомство, ответственное за блокировку независимых медиа и военную цензуру. В числе физических лиц, на которых наложены ограничения, — вице-премьер Татьяна Голикова, министр юстиции Константин Чуйченко, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, три депутата Госдумы, губернаторы семи регионов РФ, режиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс, телеведущий Борис Корчевников, блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков, члены семьи миллиардера Юрия Ковальчука и две дочери главы Чечни Рамзана Кадырова.

Саммит ЕС утвердил выделение Украине 18 млрд евро помощи

Что случилось? Главы государств и правительств стран Евросоюза одобрили программу макрофинансовой поддержки для Украины на сумму 18 млрд евро, которую в конце октября предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы полны решимости и по-прежнему очень мобилизованы, чтобы поддерживать Украину настолько, насколько мы можем. […] 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи для Украины осязаемы и конкретны, они показывают, что Евросоюз твердо следует своим обязательствам и держит свое слово", — прокомментировал принятое решение президент Совета ЕС Шарль Мишель.

Что это значит? По оценкам МВФ, украинским властям не хватает 3-4 млрд евро в месяц на социальные выплаты, поддержание работы школ и больниц, а также другие неотложные траты — руководство Евросоюза, таким образом, предлагает взять на себя оплату примерно половины этой суммы (по 1,5 млрд евро ежемесячно). Специально для Украины была создана схема MFA+ (Macro-Financial Assistance+), для реализации которой Еврокомиссия займет средства на финансовом рынке под гарантии собственных резервов. MFA+ предполагает, что деньги выделят в виде крайне выгодных кредитов: первые десять лет Киев сможет их не выплачивать, а с 2033 года у правительства будет 35 лет на возврат полученных денег. Более того, "в знак солидарности" процент по этим кредитам вместо Украины будут пропорционально компенсировать страны-члены ЕС (эти деньги пойдут в общеевропейский бюджет).

ЕЦБ поднял ключевую ставку на 0,5%

Что случилось? В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение о четвертом за последние полгода увеличении ключевой ставки — с 21 декабря она будет равняться 2%. В последний раз такой уровень ключевой ставки был установлен 14 лет назад, в декабре 2008 года. ЕЦБ объясняет, что причиной корректировки стала по-прежнему высокая инфляция в еврозоне — в ноябре она, по уточненным данным Eurostat, составила 10,1% год к году, хоть и снизилась за месяц на 0,5%. Нынешний пересмотр ключевых ставок был предсказуем — Европейский центробанк пишет, что ожидает их дальнейшее "устойчивое" повышение, чтобы в среднесрочной перспективе вернуться к целевому значению инфляции в 2%.

Что это значит? Повышение ключевой ставки сделает деньги дороже — брать кредиты станет сложнее. ЕЦБ влияет на стоимость займа для граждан не напрямую, а опосредованно — коммерческие банки заимствуют средства у ЕЦБ под более высокий процент, соответственно, повысится он и для бизнеса, и для физических лиц. Это сделает сохранение денег более привлекательным, нежели их расходование. Одновременно с этим снизятся инфляционные ожидания — люди будут готовы меньше тратить, и бизнес сохранит цены стабильными или даже несколько их снизит. В результате рост цен произойдет медленнее, и инфляция снизится.

Коррупционный скандал: вице-председателя Европарламента отстранили от должности

Что случилось? Во вторник депутаты Европарламента подавляющим большинство голосов лишили должности замглавы ЕП греческого депутата Еву Кайли. В конце прошлой недели ее арестовала бельгийская полиция, гречанку и еще нескольких человек (в том числе парламентского советника и партнера Кайли) обвиняют в участии в преступной организации, отмывании денег и коррупции. В ходе обысков полицейские изъяли около 600 тысяч евро наличными.

Что это значит? Кайли — одна из 14 заместителей председателя Европарламента Роберты Метсолы. По версии следствия, гречанка, отвечавшая за сотрудничество между ЕС и странами Ближнего Востока, за взятки лоббировала интересы Катара, принимающего сейчас чемпионат мира по футболу. Адвокаты Кайли утверждают, что она не имеет никакого отношения к "денежным потокам" из этой страны. До 22 декабря бывшая вице-председатель Европарламента будет находиться в бельгийской тюрьме, ее дальнейшую судьбу решит суд.

Лидеры Евросоюза подписали Европейскую цифровую декларацию

Что случилось? В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Роберта Метсола и премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Петр Фиала подписали текст Европейской декларации о цифровых правах и принципах. Разработку этого документа в начале года начала Еврокомиссия — по ее мнению, в мире, где цифровая среда стала столь же важной, как и офлайн-реальность, необходимо закрепить приверженность европейским ценностям и защиту прав человека в том числе и в онлайне. "Подписание Европейской декларации о цифровых правах и принципах отражает нашу общую цель — цифровую трансформацию, которая ставит людей на первое место. Права, изложенные в нашей Декларации, гарантируются всем в ЕС, как онлайн, так и офлайн. А цифровые принципы, закрепленные в документе, будут служить нам ориентиром в работе над всеми новыми инициативами", — заявила фон дер Ляйен.

Что это значит? В декларации говорится, что у всех граждан Евросоюза должна быть возможность как пользоваться максимальными выгодами от развития Интернета и онлайн-сервисов (в том числе государственных), так и полная защита от связанных с этим рисков. Документ подтверждает приверженность европейских властей к развитию онлайн-обучения, справедливым условиям труда для работающих удаленно, равному доступ к государственным цифровым услугам, повышению безопасности и защищенности интернет-пользователей. Как подчеркивается в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии, декларация таким образом гарантирует "недорогую и высокоскоростную цифровую связь везде и для всех, оборудованные классы и обладающих необходимыми цифровыми навыками преподавателей, беспрепятственный доступ к государственным услугам в Интернете, безопасную цифровую среду для детей, право на отсутствие в Сети в нерабочее время, получение понятной информации о воздействии цифровых продуктов на окружающую среду, контроль за собственными личными данными и тем, кому они передаются".