Дипломат: ЕС должен пригрозить применением военной силы в Ливии

ЕС может донести свою позицию до участников конфликта в Ливии, в частности, под угрозой применения военной силы. Такое мнение высказал глава Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер. Интервью с ним публикуют в понедельник, 29 июня, издания Funke Mediengruppe. "Дипломатия того, кто в международных конфликтах не в состоянии пригрозить применением военных средств, слишком часто остается на уровне риторики", - полагает Ишингер.

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В преддверии начинающегося 1 июля председательства Германии в ЕС Ишингер считает, что Брюссель, а также ФРГ, должны научиться "языку силы", чтобы лучше представлять свои интересы. "Европа может бросить на чашу весов свое военное влияние - с целью достижения перемирия", - резюмировал он.

Результаты конференции - "практически нулевые"

Германский дипломат напомнил, что Берлин потратил много энергии на проведение в январе 2020 года международной конференции по Ливии. Однако ее "результаты до сего момента, к сожалению, были практически нулевыми", констатировал он. Важные игроки в Ливии, включая Россию, Турцию и Египет, в значительной степени игнорировали призывы ФРГ и ее партнеров, поскольку они, по мнению Ишингера, считаются только с теми, кто "может сказать решающее слово в военном плане".

Вопрос о включении ЧВК Вагнера в список спонсоров терроризма

Ранее, 27 июня,Фатхи Али Башага - министр внутренних дел в составе международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии - призвал ЕС включить российскую частную военную компанию (ЧВК) Вагнера в список организаций - спонсоров терроризма "за совершение преступлений против человечности". Министр опубликовал запись в Twitter, в которой назвал "опасным прецедентом" взятие под контроль крупнейшего месторождения страны "Эш-Шарара" бойцами (ЧВК) Вагнера и вооруженными отрядами "Джанджавид" ("Джинны на лошадях"), сформированными суданскими кочевниками-арабами. Член ПНС добавил, что тем самым "нанесен ущерб интересам американских и европейских нефтяных компаний".

Москву неоднократно обвиняли в том, что российские наемники из ЧВК Вагнера на стороне "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара принимают участие в гражданской войне в Ливии, которая началась в этой африканской стране в 2011 году после свержения и убийства диктатора Муаммара Каддафи.