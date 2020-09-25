Добровольно принудительно. Как Брюссель пытается предотвратить новый миграционный кризис

"Обязательная солидарность" — такой принцип хочет заложить Еврокомиссия в новый механизм размещения беженцев на территории Евросоюза. Представленный вчера в Брюсселе проект миграционного пакта, по замыслу его авторов, должен предотвратить повторение миграционного кризиса 2015 года, предоставив странам выбор между приемом мигрантов или помощью в отправке их домой. Как система будет работать на практике, и какие обязательства новые правила наложат на Латвию? Об этом DELFI рассказал советник фракции "Зеленых" в Европарламенте, юрист Алексей Димитров.

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В чем суть новых предложений Еврокомиссии?





Центральная идея — изменить существующую систему, где ходатайство об убежище рассматривается в первом государстве ЕС, куда потенциальный беженец прибыл (именно это и создает повышенную нагрузку на Грецию, Мальту и Италию). Еврокомиссия предлагает учитывать другие критерии — например, наличие родственников в государстве ЕС, наличие визы или документа об образовании, выданного государством ЕС. Если все равно на одно государство приходится несоразмерная нагрузка, или если соискатели убежища спасены в открытом море, Еврокомиссия предлагает включить механизмы солидарности.



То есть речь снова идет о квотах?



Комиссия определит, в отношении какого количества людей нужна помощь. Если не хватит добровольного предложения помощи, Комиссия включит обязательные, рассчитав квоту на каждое государство ЕС — в зависимости от количества жителей и размера ВВП. Основной вид помощи — это перемещение к себе соискателей убежища или тех, кто уже получил статус беженца. Но есть и альтернатива — помощь в принудительном выдворении человека, чье ходатайство об убежище отклонено. Однако, если государство выбирает такой способ солидарности, оно должно считаться с тем, что выдворяемого надо переместить к себе, если по каким-то причинам выдворение не удалось в течение восьми месяцев (а в случае широкомасштабного кризиса — в течение четырех месяцев).



Как на предложения Еврокомиссии отреагировали страны ЕС?



Пока трудно сказать — предложения обнародованы только в среду, 23 сентября. Можно прогнозировать, что полностью никто не будет удовлетворен. Некоторые государства Восточной Европы в принципе против обязательной солидарности. Западная Европа, наоборот, может счесть солидарность через депортации слишком большой уступкой. Страны Южной Европы могут отметить, что у них больше проблем не с выдворением, а с настоящими беженцами, и только солидарность через перемещение беженцев для них является решением.



Насколько сложным будет процесс принятия пакта?



Обычная законодательная процедура — свои поправки внесут Европарламент и Совет (квалифицированным большинством), а потом оба этих органа будут вести переговоры, чтобы прийти к общему знаменателю. Есть информация, что немецкая президентура готова работать в полную силу, чтобы главные элементы были согласованы до конца года. Если этого не произойдет и процесс затянется, то может повториться история со схожими предложениями 2016 года — за три года государства в Совете не смогли договориться об общей позиции, поэтому Еврокомиссии пришлось выдвигать новые идеи.



А где гарантии, что страны-участницы будут выполнять новые соглашения, а не саботируют их, как в прошлый раз?



Все зависит от позиции Еврокомиссии. Надо сказать, что до сих пор постоянных правил по солидарности не было — переговоры по ним зашли в тупик. Были временные решения по Италии и Греции, и в теории Еврокомиссия могла бы обратиться в суд за штрафом в отношении государств, которые отказались участвовать в перемещении соискателей убежища. В апреле этого года Суд ЕС усмотрел нарушения в действиях Польши, Венгрии и Чехии, но для наложения штрафа Еврокомиссия должна заново идти в суд — учитывая, что актуальность проблемы исчезла, она вряд ли это сделает. Если механизмы солидарности станут обязательными, Еврокомиссии придется продемонстрировать, что она не остановится перед санкциями.



Какие обязательства новый миграционный пакт наложит на Латвию?



Те же, что и на государства с минимальным количеством соискателей убежища, прибывающих непосредственно на их территорию (если, конечно, не изменится существенно ситуация в соседних России и Беларуси): однозначно придется уделять больше внимания содержанию и финансированию общеевропейской политики в вопросах убежища. Если предложения Еврокомиссии будут приняты без изменений (что вряд ли), то в какой-то момент надо будет решать, как лучше демонстрировать солидарность: перемещать к себе людей, у которых есть право на убежище, и интегрировать их, получая на это деньги из бюджета ЕС, либо пытаться договариваться со странами вне ЕС о депортациях, рискуя тем, что выдворение не состоится, и человека без права на убежище придется забирать к себе.



Латвия может отказаться участвовать в программе?



Уклониться можно. Беженцев с парашютом над Латвией сбрасывать не будут. Но тогда придется платить штрафы.

