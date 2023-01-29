Договориться с Google, защитить пчел, помочь независимым СМИ. Евродайджест: главные события недели

После переговоров с Брюсселем корпорация Google согласилась привести несколько своих сервисов в соответствие с законодательством ЕС о защите прав потребителей, Еврокомиссия выступила с проектами по защите насекомых-опылителей от вымирания и поддержке уехавших из России независимых медиа, в Европарламенте предложили ужесточить правила для распространителей и заказчиков политической рекламы, а в Армении появилась гражданская миссия Евросоюза. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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Еврокомиссия и Google заключили соглашение о предоставлении клиентам более подробной информации об услугах

Что случилось? В четверг Еврокомиссия сообщила, что завершила переговоры с одной из крупнейших в мире интернет-компаний, которые были посвящены недостаточному с точки зрения Брюсселя соблюдению законов ЕС со стороны Google. Американская корпорация согласилась устранить недостатки, на которые указали представители властей Евросоюза, в своих сервисах Google Store, Google Play, Google Hotels и Google Flights. "Потребители из ЕС имеют право на четкую и полную информацию, чтобы они могли сделать осознанный выбор. Обязательства, взятые на себя Google, являются шагом вперед в этом направлении. Мы призываем Google полностью соблюдать Регламент о геоблокировке, чтобы потребители могли пользоваться одинаковыми правами и получать доступ к одному и тому же контенту, где бы они ни находились в ЕС", — прокомментировал достигнутую договоренность еврокомиссар юстиции Дидье Рейндерс.

Что это значит? Google, в частности, обязался ограничить свои возможности по изменению цены или отмене заказа в одностороннем порядке, а также создать специальный адрес электронной почты для коммуникации с национальными органами по защите прав потребителей и оперативному решению появляющихся вопросов. Европейским пользователям Google Hotels и Google Flights теперь гарантированно укажут, заключают они сделку с компанией или она лишь выступает в роли посредника, и сообщат, верифицированы ли отзывы на тот или иной отель. Клиентам Google Store до совершения оплаты будут предоставлять информацию о стоимости доставки, возможности ремонта или замены, а также активные контакты продавцов. В магазин приложений Google Play должны будут попадать только приложения, соответствующие европейским законам, а потребители смогут использовать платежные средства любой страны ЕС. Единственный пункт, по которому Google и Еврокомиссия пока что не достигли консенсуса, — доступ к одинаковому каталогу приложений во всех странах ЕС. Этому мешает политика компании, которая разрешает менять страну проживания в настройках профиля только один раз в год.

В Европарламенте предложили ужесточить правила для распространителей политической рекламы

Что случилось? Во вторник Комитет ЕП по внутреннему рынку и защите прав потребителей утвердил поправки к представленному в 2021 году предложению Еврокомиссии об изменении правил размещения политической рекламы в Интернете. "Наша задача состоит в том, чтобы эффективнее бороться со всеми формами дезинформации и внешним вмешательством в наши демократические процессы, сохраняя при этом открытость, которая характеризует европейские публичные дебаты. […] Этот отчет оставит в прошлом вводящую в заблуждение политическую рекламу в Интернете, сделав невозможным использование конкретных слабостей людей. Это также повысит ответственность политических деятелей за рекламу, которую они распространяют", — заявил евродепутат Сандро Гоци.

Что это значит? Парламентарии предложили запретить поставщикам рекламных услуг использовать личные данные интернет-пользователей за исключением случаев, когда те предоставили их в явном виде для получения политической рекламы. Все подобные публикации будет храниться в специальной открытой базе, которую смогут изучать представители властей, журналисты и обычные граждане. Также распространителей политической рекламы обяжут отчитываться о финансировании кампаний, а деньги для этих целей запретят получать из-за пределов ЕС. За невыполнение этих условий предполагается ограничивать распространение незаконной рекламы. Итоговые переговоры между Европарламентом и Советом ЕС о новых правилах начнутся после пленарного заседания ЕП в начале февраля.

ЕС предложил создать специальный проект для поддержки российских независимых медиа

Что случилось? В пятницу вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова во время визита в Таллин предложила запустить проект "Радио Свободная Россия" (Radio Free Russia), чтобы помочь уехавшим из РФ независимым журналистам. "Российское государство ведет войну идей, чтобы загрязнить наше информационное пространство полуправдой и ложью, чтобы создать ложный образ того, что демократия ничем не лучше самодержавия. Сегодня это оружие массового манипулирования стоимостью в многие миллионы евро направлено как на россиян, так и на европейцев и весь остальной мир. Мы должны сказать этому "стоп". Мы не можем закрывать на это глаза. Мы должны дать отпор", — пояснила свою инициативу замглавы Еврокомиссии. Также Йоурова выступила против идеи о том, что граждан РФ необходимо изолировать от остального мира: "Я отвергаю этот аргумент не потому, что я эксперт по российскому обществу, а потому, что я слышала его раньше. Это то, что говорили о народах Центральной и Восточной Европы во время холодной войны. […] Я считаю, что мы не должны разочаровываться в российском обществе независимо от того, как мало или как много в нем желающих услышать настоящие новости, а не кремлевскую пропаганду".

Что это значит? Вице-президент ЕК подчеркнула, что речь не идет о создании новой радиостанции по аналогии с "Радио Свобода" (Radio Free Europe), появившимся в годы холодной войны для противодействия советской пропаганде. "Идея состоит в том, чтобы разработать скоординированную стратегию, которая объединила бы независимые русскоязычные СМИ и предоставила бы им технические средства для охвата аудитории в России", — заявила Йоурова. Предполагается, что поддержка журналистов будет заключаться в расширении возможностей финансирования и техническом содействии в распространении контента, при этом руководство Radio Free Russia не будет вмешиваться в редакционную политику изданий. Пока что идея находится на стадии разработки, подробности проекта не раскрываются.

Еврокомиссия защитит пчел — это обеспечит продовольственную безопасность и устойчивость экосистем

Что случилось? Во вторник Еврокомиссия выступила с инициативой о защите насекомых-опылителей, число которых в странах ЕС существенно сократилось в последние годы. Поскольку около 80% сельскохозяйственных культур и дикоцветущих растений зависят от опыления животными, их потеря является одной из самых больших угроз для экологии и сельского хозяйства. "Эти маленькие насекомые определят будущее природы и долгосрочную продовольственную безопасность. Нам нужны незамедлительные целенаправленные действия по спасению опылителей, потому что они бесценны для наших экосистем, общества и экономики. […] Давайте сделаем это, пока не стало слишком поздно", — считает еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.

Что это значит? Инициатива Еврокомиссии предполагается, что угрозы для опылителей удастся устранить к 2030 году. Брюссель обяжет национальные правительства охранять насекомых, характерных для местных экосистем, окажет финансовую поддержку фермерам для "восстановления среды обитания" этих животных, ужесточит контроль над использованием пестицидов. Отдельно в проекте упоминаются расширение среды обитания опылителей в городских районах, а также поддержка исследователей, занимающихся этой темой, и национальных правительств в разработке необходимых стратегий. В ближайшем будущем Еврокомиссия обсудит предложенный проект действий с Европарламентом и Советом ЕС.

Евросоюз направляет гражданскую миссию в Армению для работы в приграничных районах

Что случилось? В понедельник Совет ЕС сообщил о создании гражданской миссии в Армении, о ее учреждении в конце прошлого года попросил министр иностранных дел страны. Основная цель миссии — содействие стабильности вблизи границы с Азербайджаном. "Это открывает новый этап в деятельности ЕС на Южном Кавказе. Евросоюз будет продолжать поддерживать усилия по деэскалации и привержен тесному сотрудничеству с обеими сторонами для достижения конечной цели — устойчивого мира в регионе", — заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Что это значит? Новая миссия проведет патрулирование в приграничных районах Армении и доложит о ситуации руководству ЕС. Другая цель представителей Евросоюза в регионе — способствовать посредническим усилиям в рамках процесса урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, который предложил глава Совета ЕС Шарль Мишель. Мандат миссии будет действовать в течение двух лет.