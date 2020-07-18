Докторанты будут получать по 1000 евро в месяц из фондов ЕС

Со следующего и до конца 2023 года 314 латвийских докторантов будут получать минимум 1000 евро до уплаты налогов. На это выделено 11,9 миллиона евро. Часть финансируют структурные фонды ЕС.

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Правительство надеется, что выплаты помогут мотивировать нынешних студентов продолжать обучение и связать карьеру с наукой и академической работой в вузах. В фокусе поддержки и нынешние докторанты: деньги помогут им, не отвлекаясь, закончить свои исследования и защитить диссертации.

Еврофонды будут поддерживать 14 латвийских вузов, в которых есть докторантская программа и у которых есть соответствующие достижения в исследованиях. Планируется, что механизм финансовой поддержки фондов ЕС используют 314 докторантов, защитив 204 диссертации и опубликовав 400 работ в международных научных журналах.

Новая модель докторантуры должна будет существенно улучшить качество образования. Теперь изучение учебной программы будет объединено в единый процесс с проведением теоретического исследования для докторской диссертации и художественным творчеством, и результатом этого должно быть получение докторской степени. До этого в большинстве вузов учебная программа была отделена от процесса получения степени: после освоения программы докторант становился кандидатом на получение докторской степени и занимается диссертацией, что может занять несколько лет.

Теперь докторантскую программу все вузы должны организовать централизованно в докторантских школах. Несколько вузов могут создать общую школу. Это частично решит проблему с нехваткой руководителей научных работ и консультантов.

Существенно изменился и порядок поступления — теперь в докторантуру принимают круглый год, а не только в начале учебного года.

Более подробно с изменениями можно ознакомиться на сайте Кабинета министров.