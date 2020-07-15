Должностные лица ЕС призывают подготовиться ко второй волне Covid-19

Должностные лица Европейского союза (ЕС) высказали предупреждение, что вторая волна нового коронавируса может начаться одновременно с сезоном гриппа, и призвали состоящие в ЕС страны подготовиться к ней.

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Вице-президент Европейской комиссии по защите европейского стиля жизни Маргаритис Схинас заявил, что первоначальная реакция ЕС на пандемию нового коронавируса не была блестящей, а страны-участницы блока не скоординировали свои действия.

Однако Схинас, а также еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес подчеркнули, что Еврокомиссия и государства-члены ЕС извлекли уроки из своих ошибок и будут лучше подготовлены ко второй волне пандемии.

"Вирус все еще с нами", — предупредил Схинас, добавив, что ограничения, введенные в борьбе с пандемией, дали Европе время для расширения своих возможностей реагирования.

Должностные лица Еврокомиссии сообщили о ряде мер, направленных на подготовку больниц и разработку политики общественного здравоохранения к концу лета.

"Мы не хотим пережить такое же отсутствие координации, которое преобладало в реакции наших государств-членов в начале пандемии", — сказал Схинас.

Комиссары заявили, что не хотели бы повторного повсеместного закрытия предприятий, которое привело к рецессии в ЕС, и призвали соблюдать меры предосторожности.

В Европе на данный момент подтверждено около 2 873 277 заражений новым коронавирусом, 203 507 человек скончались.