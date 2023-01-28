Домбровскис: макроэкономические прогнозы ЕС обнадеживают

Последние макроэкономические прогнозы ситуации в ЕС стали более обнадеживающими — об этом заявил 27 января после встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает rus.LSM.

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Но, по мнению Домбровскиса, сложные моменты в европейской экономике сохраняются, и самое уязвимое место — энергетика.

Домбровскис полагает, что пересмотренные прогнозы Европейской комиссии по экономическому росту и инфляции будут иметь положительную динамику.

"В принципе, все указывает на то, что эти корректировки относительно экономического роста будут идти. Как в Евросоюзе в целом, так и в Латвии. Что касается инфляции, то в принципе кажется, что пик инфляции, возможно, уже был достигнут в конце прошлого года. Можно ожидать постепенного снижения инфляции", - сказал он.

Важно понимать, что не все проблемы в экономике Евросоюза полностью решены, сказал Домбровскис. Политик отметил, что сейчас значительная часть природного газа в хранилищах европейских стран — из России, он был туда закачан в первой половине прошлого года. Поскольку поставки из России фактически прекращены, нужно активно искать новые пути поставок. Надо также учитывать, что по мере восстановления экономики Китая спрос на энергоресурсы вырастет и там.

Ожидается, что Европейский центральный банк на следующей неделе вновь повысит процентные ставки. Об этом сообщила в ходе дискуссии депутат Европарламента Инессе Вайдере. Обсуждения с ЕЦБ по поводу ставок идут давно.

"Инфляция в начале этого года будет держаться на уровне 20%, но, по прогнозам, к концу года она составит 5%, то есть не так страшно. Ясно то, что, чтобы остановить инфляцию надо отменить процентные ставки, так как то, что меньше свободных средств, которые можно влить в экономику, тормозит ее развитие. Есть время, чтобы подумать над кредитами, которые мы берем, чтобы они были разумными.

Еще год назад в Европарламенте мы дискутировали о том, что эти процентные ставки надо отменить — может быть, тогда и инфляция не была бы такой большой. Дискуссии с ЕЦБ продолжаются. Эти скачки сейчас, пожалуй, слишком большие, что выливается иногда даже в необоснованно высокие платежи людей банковскому сектору. У нас, видимо, конкуренция в банковском секторе еще недостаточно велика", - сказала Вайдере.