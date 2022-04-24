Домбровскис: Россия должна заплатить за то, что сделала в Украине

В данный момент страны мира ищут способ добиться, чтобы Россия заплатила за убытки, нанесенные Украине во время войны, заявил в эфире LTV вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает Rus.LSM.

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Сейчас ЕС и другие страны мира активно планируют помощь Украине, чтобы она пережила войну — и потом восстановилась. Потребности Украины огромны: более 5 млрд долларов ежемесячно — чтобы выжить. В краткосрочной перспективе это можно решить, но не в долгосрочной, указал Домбровскис. И важнее всего добиться, чтобы война кончилась как можно скорее.

"Эта сумма, которая нужна, чтобы обеспечить более-менее нормальное функционирование государства — насколько в условиях войны возможно, чтобы финансировать основные функции государства, чтобы можно было платить зарплаты, пенсии и так далее. Последствия войны для экономики Украины разрушительны. По оценке Всемирного банка, украинская экономика в этом году уменьшится на 45%. Мы также видим масштабное опустошение, которое российская армия принесла и украинской инфраструктуре, и производственной отрасли, и жилым кварталам. Ясно, что потребность в финансировании очень велика", — заявил Валдис Домбровскис.

По словам украинской стороны, на восстановление страны потребуется 600 млрд долларов. Сейчас ЕС создает солидарный трастовый фонд на эти цели — и приглашает других доноров присоединиться.

"В данный момент, конечно, трудно дать какие-то точные оценки, но ясно: это суммы, которые оцениваются в несколько сотен миллиардов евро. Именно так — недавно была оценка о 500 млрд евро, что может быть сравнимо с 600 млрд долларов. Но проблема в том, что в данный момент нет точно объема, и разрушения каждый день продолжаются", — подчеркнул Домбровскис.

Но есть и еще один важный аспект: в данный момент активно думают, как добиться, чтобы за разрушения в Украине заплатила Россия.

"Отдельный вопрос в том, в какой мере мы можем обеспечить, что Россия платит за свои разрушения в соответствии с международными юридическими принципами: агрессор платит, агрессор должен внести репарации. В данный момент мы заморозили большой объем российских активов, в том числе центробанка. Поэтому в данный момент оценивают юридические возможности направить эти активы на восстановление Украины", — добавил Домбровскис.

Он считает: с путинским режимом вряд ли удастся договориться о репарациях. "Замораживание активов каждый день будет продолжаться. Эта сумма в данный момент, если не ошибаюсь, в Европейском союзе была около 29 млрд евро. Уже сейчас в Европейской комиссии действует специальная рабочая группа: она занимается вопросом, как обеспечить заморозку этих активов — и их потенциальную конфискацию", — добавил Домбровскис.

Эти средства можно было бы использовать на поддержку беженцев.